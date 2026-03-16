Vụ nhiều người cấp cứu sau khi ăn bánh mì: Xác định nguyên nhân gây ngộ độc

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa công bố kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân nghi do vi khuẩn Salmonella trong bánh mì kẹp thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Vụ việc đã khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Theo báo cáo ngày 16/3 của Sở Y tế, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất đã được thành lập để kiểm tra Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tủ bày bán thức ăn không được trang bị dụng cụ chống côn trùng và động vật gây hại.

Kết quả xét nghiệm từ 25 mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự cho thấy 11 mẫu dương tính với Salmonella nhóm O:9. Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự cũng phát hiện 1/5 mẫu bệnh phẩm nhiễm Salmonella (vi khuẩn Salmonella).

Sở Y tế Đồng Tháp kết luận, dựa trên các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng và kết quả xét nghiệm, đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn Salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt (gồm ba tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Nguồn lây nhiễm được cho là xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, dẫn đến người ăn bị nhiễm khuẩn qua đường tiêu hóa.

Sở Y tế đã đề nghị UBND phường Hồng Ngự thực hiện các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định. Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu lưu trữ hồ sơ và phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý vụ ngộ độc.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 24/2, các cơ quan y tế tại Hồng Ngự đã tiếp nhận thông tin về 3 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tất cả các bệnh nhân đều khai báo đã ăn bánh mì kẹp thịt tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Tính đến 9h ngày 7/3, tổng cộng 86 trường hợp đã ghi nhận triệu chứng ngộ độc, trong đó có 3 trường hợp điều trị ngoại trú và 83 trường hợp nhập viện, chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Sau vài ngày điều trị, tất cả các bệnh nhân đã xuất viện.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 gây ra ngộ độc thực phẩm. Vào năm 2024, cơ sở này cũng đã khiến 149 người nhập viện do ăn bánh mì thịt.

Khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng đối với cơ sở này.