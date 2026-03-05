Hà Nội ghi nhận 2 ổ dịch chó dại, đã có người bị cắn

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội giám sát công tác điều tra dịch tễ và hoạt động xử lý ổ dịch bệnh dại trên đàn chó tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng.

Tại xã Hòa Lạc, đến ngày 27/2 ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó tại thôn 6. Cụ thể, sáng 13/2, một con chó chạy rông đã cắn 1 người dân. Con chó được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dại do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I thực hiện, trả kết quả ngày 14/2.

Ngoài ra, ngày 14/2, tại thôn 8, xã Hòa Lạc ghi nhận 1 con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn 2 người và cắn 1 con chó khác (con chó bị cắn đã chết sau 3 ngày). Tuy nhiên, do con chó nghi dại được người dân tiêu hủy nên không lấy được mẫu xét nghiệm.

Hà Nội ghi nhận 2 ổ dịch chó dại (Ảnh minh họa: Getty).

Tại xã Hạ Bằng, chiều 25/2, tại thôn Sen Trì ghi nhận 1 con chó không xác định được chủ, có biểu hiện nghi dại, đã cắn 1 bé gái và 5 con vật khác (4 chó, 1 mèo). Con chó này đã được lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy theo quy định. Kết quả ngày 27/2 xác định dương tính với virus dại.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 4 trường hợp người bị chó dại hoặc nghi dại cắn, đều có vết thương độ III - mức độ nặng, vết cắn sâu, chảy nhiều máu. Cả 4 trường hợp đều được điều trị dự phòng kịp thời, đúng phác đồ và đang được theo dõi việc tuân thủ lịch tiêm, hiện sức khỏe ổn định.

Sau khi ghi nhận các ổ dịch, chính quyền hai xã đã chỉ đạo điều tra, truy xuất nguồn gốc động vật mắc bệnh; tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực ổ dịch và vùng nguy cơ cao; đồng thời tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh.

Tại xã Hòa Lạc, qua rà soát sơ bộ tại thôn 6 và thôn 8 có 461 con chó, mèo nuôi. Tại thôn Sen Trì, xã Hạ Bằng có khoảng 396 con chó, mèo. Số chó, mèo trên sẽ được các xã tổ chức tiêm phòng bệnh dại trong tuần đầu tháng 3/2026.

Đối với các con vật bị chó dại cắn, cơ quan thú y đã hướng dẫn xích, nhốt kịp thời và tiêu hủy theo quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vaccine.

Người dân cần thực hiện nghiêm việc xích, nhốt và quản lý chặt chó, mèo nuôi; không thả rông. Chủ động đưa vật nuôi đi tiêm phòng vaccine dại đầy đủ, đúng lịch theo quy định.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da trầy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần, sau đó đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để được tư vấn, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian chưa được Bộ Y tế công nhận.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, ý thức chủ động của người dân trong quản lý vật nuôi và xử trí đúng khi phơi nhiễm với virus dại sẽ là yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ tử vong do bệnh dại gây ra.