68 người chết oan vì bệnh dại

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh” diễn ra chiều 10/12 tại Hà Nội.

Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Sức khỏe Động vật Việt Nam, từ đầu năm đến nay, bệnh dại được ghi nhận tại 171 xã trên 24 tỉnh, thành với 356 con chó, mèo bị tiêu hủy. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 68 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 19 tỉnh, thành phố.

Những con số này phản ánh tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đòi hỏi các biện pháp can thiệp đồng bộ và quyết liệt hơn.

Theo các chuyên gia, việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ chó mèo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe như nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn đa kháng thuốc và các bệnh lây từ động vật sang người.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết, thông qua chương trình, người dân và chủ các cơ sở kinh doanh, giết mổ chó mèo được nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại, đồng thời được trang bị kiến thức cần thiết để thực hiện các giải pháp phát triển sinh kế bền vững.

“Đây là hoạt động cụ thể thể hiện nỗ lực của ngành trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo phúc lợi động vật. Chúng tôi kỳ vọng công tác phòng chống bệnh dại sẽ được triển khai hiệu quả hơn, từng bước hỗ trợ chuyển đổi các hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo", ông Đảng nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: D.L).

"Mô hình 3 bước chuyển đổi sinh kế, kết hợp giữa hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, nguồn lực quốc tế và năng lực truyền thông thay đổi hành vi, sẽ tạo nên những câu chuyện thành công truyền cảm hứng”, bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết thêm.

Hội nghị là hoạt động trọng tâm của dự án "Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội" được UBND TP phê duyệt ngày 24/7.

Dự án khuyến khích các chủ cơ sở buôn bán, giết mổ chó mèo tình nguyện tham gia chương trình miễn phí để được hỗ trợ kịp thời, bao gồm đào tạo kỹ năng nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn kinh doanh, kết nối thị trường, đối tác và hỗ trợ thủ tục pháp lý.

Các nghiên cứu thị trường và khảo sát gần đây cho thấy ngành buôn bán, giết mổ chó mèo đang có xu hướng suy giảm rõ rệt tại Hà Nội và dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong vài năm tới. Ngược lại, ngành dịch vụ chăm sóc thú cưng đang phát triển vượt bậc với nhiều cơ hội việc làm, thu nhập ổn định và môi trường làm việc văn minh.