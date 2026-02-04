Bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng vì bị chó cắn

Ngày 4/2, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca chấn thương nghiêm trọng do bị chó cắn.

Bệnh nhân nữ 75 tuổi bị đa chấn thương nặng tứ chi sau khi bị chó cắn. Các tổn thương này có nguy cơ cao nhiễm trùng và đe dọa nghiêm trọng đến chức năng vận động cũng như tính mạng người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, cho biết hai tay của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng nhất.

Bệnh nhân bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở hai tay (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Tay phải bệnh nhân bị gãy hở đầu dưới xương quay và nhiều vết thương rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay; tay trái ghi nhận vết thương phức tạp vùng bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn - ngón tay, tổn thương gân, nguy cơ mất chức năng vận động bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, người bệnh còn có đa vết thương phần mềm vùng cẳng - bàn tay hai bên, đầu gối phải và cổ chân trái, cho thấy mức độ tấn công dữ dội và diện tổn thương rộng", BS Sơn thông tin.

Ê-kíp trực đã nhanh chóng sơ cứu, vệ sinh vết thương, thay băng, đánh giá toàn diện tổn thương xương, phần mềm, gân và nguy cơ nhiễm trùng của bệnh nhân và tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu.

BS Sơn nhấn mạnh, tổn thương do súc vật cắn là nhóm tổn thương nặng, đặc biệt nguy hiểm, bởi vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, xương, gân, cơ và có thể gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, hoại tử nếu xử trí chậm trễ.

Sau khi xử lý các vết thương ở hai tay và hai chân, can thiệp các tổn thương xương, phần mềm và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng tạm ổn định và sẽ được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Người bệnh cũng được tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ.

Bác sĩ khuyến cáo, vết thương do súc vật cắn tại vùng đầu, mặt, cổ được xếp vào nhóm tổn thương tối cấp cứu. Đây là khu vực tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng và đường hô hấp, khi bị cắn có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đặc biệt, các vết cắn tại vùng đầu - mặt - cổ có nguy cơ lây truyền virus dại rất cao do khoảng cách từ vị trí vết thương tới hệ thần kinh trung ương ngắn, thời gian ủ bệnh có thể rút ngắn đáng kể.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ tử vong ở người bị súc vật dại cắn có thể lên tới 90-100% nếu không được dự phòng kịp thời bằng huyết thanh và vắc xin phòng dại. Vì vậy, mọi trường hợp chó cắn, đặc biệt là vết thương sâu, gãy hở, tổn thương gân, xương đều được xếp vào tình trạng cấp cứu y khoa, cần được xử lý khẩn cấp và tiêm phòng dại theo phác đồ.