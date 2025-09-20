Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nêu lý do mở đồng loạt 6 trạm vệ tinh

Chiều 20/9, thông tin với phóng viên Dân trí, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cho biết, sáng cùng ngày đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên tổ chức lễ ra mắt 6 Trạm vệ tinh cấp cứu 115 cho các trung tâm y tế (TTYT) tại khu vực 2.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và các Trung tâm Y tế tại khu vực 2 (Ảnh: BS).

Theo đó, 6 Trạm vệ tinh cấp cứu 115 tại khu vực 2 vừa được ra mắt gồm TTYT khu vực Thủ Dầu Một, TTYT khu vực Bến Cát, TTYT khu vực Tân Uyên, TTYT khu vực Bắc Tân Uyên, TTYT khu vực Bàu Bàng, và TTYT khu vực Phú Giáo, nâng tổng số trạm cấp cứu vệ tinh của TPHCM lên con số 59.

Theo bác sĩ Long, đây là cột mốc quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM có sự điều chỉnh địa giới hành chính sau khi sáp nhập cùng các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đến ngày 20/9, TPHCM có tổng cộng 59 trạm cấp cứu vệ tinh (Ảnh: BS).

"Nâng cao năng lực, chất lượng, độ bao phủ của hoạt động cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế TPHCM từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ được tiếp tục mở rộng, đặc biệt chú trọng huy động sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo dịch vụ cấp cứu kịp thời, bao phủ khắp các khu vực dân cư", bác sĩ Long chia sẻ.