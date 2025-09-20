Hiểm họa vì thói quen mua mỹ phẩm, kem bôi da theo "trend" trên mạng

Trao đổi với phóng viên tại hội thảo “Ứng dụng khoa học trong chăm sóc da”, diễn ra ở TPHCM mới đây, PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Liên chi hội Da liễu TPHCM cho biết, hiện nay tình trạng sử dụng kem trôi nổi rất nhiều.

Gần như ngày nào cũng có đông bệnh nhân đi khám vì các biến chứng do sử dụng kem không rõ nguồn gốc.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên, PGS Diệp cho biết, hiện nay nhiều người đã thay đổi thói quen từ đến gặp bác sĩ kiểm tra sức khỏe thành theo dõi các thông tin quảng cáo theo “trend” và mua các sản phẩm làm đẹp từ sự chỉ dẫn của các "KOLs", người nổi tiếng trên mạng.

Việc này dẫn đến nhiều nguy cơ. Kể cả khi người dân mua được các mỹ phẩm chính hãng, có nguồn gốc nhưng lại không phù hợp với đặc điểm da của mình thì cũng không hiệu quả. Nghiêm trọng hơn, nếu mua phải những sản phẩm kém chất lượng, có chứa chất cấm sẽ gây ra các bệnh lý cho da.

PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Liên chi hội Da liễu TPHCM chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: LT).

Điển hình nhất là các sản phẩm “kem trộn” không rõ thành phần, bán trôi nổi trên thị trường. Những loại kem này thường chứa corticoid - hoạt chất chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ và thường dùng trong thời gian rất ngắn, bởi nó có thể đi kèm với những tai biến.

“Nếu chúng ta không biết mỹ phẩm có chứa corticoid hay các hóa chất khác mà thoa trong thời gian dài, ban đầu bạn có thể thấy da mình đẹp và sáng hơn. Nhưng khi mỹ phẩm có nồng độ corticoid cao, chỉ cần khoảng 2 tuần sử dụng liên tục cũng khiến da mỏng đi, bị giãn mạch và nổi rất nhiều gân máu trên da.

Sau đó, da mặt sẽ có hiện tượng phát ban và nổi nhiều mụn trứng cá. Da có thể sạm, nám nhiều hơn, và những vấn đề này rất khó phục hồi.

Chính vì vậy, người dân hãy thật cẩn trọng khi mua những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng, và cần có sự tư vấn của chuyên gia da liễu với tình trạng da của mình”, Phó chủ tịch Liên chi hội Da liễu TPHCM nói.

Một trường hợp bị biến chứng da liễu (Ảnh minh họa: BV).

PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp hướng dẫn, người dân khi thấy quảng cáo kem trị mụn trên mạng cần chú ý xem sản phẩm có các thành phần giúp cải thiện mụn như axit salicylic (làm sạch bã nhờn, ngăn ngừa mụn trứng cá), niacinamide (giúp giảm viêm và điều tiết dầu)... không.

Còn với sản phẩm làm sáng da, thông thường sẽ có thông tin chứa AHA (giúp tẩy tế bào chết trên bề mặt da).

Các chuyên gia da liễu tại hội thảo nhận định, người dân cần có kiến thức về các thành phần, hoạt chất có lợi cho da để chọn sản phẩm phù hợp, song song với việc “lắng nghe” da của mình và biết cách chăm sóc da cơ bản.