Giám đốc đầu tiên BV Đại học Y Dược TPHCM nhận giải "Cống hiến trọn đời"

Tại lễ bế mạc Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24, do Bộ Y tế phối hợp với Hiệp hội quản lý Bệnh viện châu Á tổ chức, diễn ra tối 11/9, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng "Cống hiến trọn đời" (Lifetime Achievement Award) cho Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối

Đây là giải thưởng uy tín, là sự ghi nhận đặc biệt của Bộ Y tế và Hiệp Hội Quản lý bệnh viện châu Á dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối là nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM và là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ông tốt nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội năm 1960.

Từ năm 1993 đến năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM. Những ngày gánh vác trọng trách quản lý, Giáo sư Nguyễn Đình Hối luôn giữ vững tinh thần của một nhà giáo và thầy thuốc.

Trong sự nghiệp, ông là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học, hướng dẫn 23 luận án Tiến sĩ, 9 luận văn chuyên khoa cấp II, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn chuyên khoa cấp I và nội trú.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: BV).

Ông cũng là chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối còn đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc Trung tâm Y tế chuyên sâu và là Chủ tịch của nhiều hội thảo lĩnh vực y, dược trong nước và quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối có nhiều cống hiến cho ngành y tế Việt Nam (Ảnh: BV).

Những đóng góp to lớn của Giáo sư Nguyễn Đình Hối đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ.

Năm 2004, ông nhận giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004, vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.