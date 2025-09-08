Thời điểm bị kiểm tra, cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TPHCM) có đưa ra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp cho Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022.

Ngoài ra, cơ sở này có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp ngày 27/10/2016 cho Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh.

Cũng tại địa chỉ này, Sở Y tế TPHCM đã cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngày 24/4/2019 cho Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm mặt thuộc Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh, do bác sĩ N.T.T.C phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám.

Cụ thể: Cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động;

Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bác sĩ N.T.T.C. cho biết, người bệnh N.T.T.T. (nạn nhân vụ việc) đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng kết quả điều trị của cơ sở nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi lại phí điều trị đã đóng.

Bác sĩ C. cũng thừa nhận hình ảnh người mặc áo blue trắng hành hung người bệnh được lan truyền trên mạng chính là mình.

Hình ảnh bác sĩ nha khoa dùng gậy sắt tấn công và bóp cổ khách hàng lan truyền trên mạng (Ảnh cắt từ clip).

Đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên người bị hành hung và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng người bệnh tạm ổn định và được tiếp tục theo dõi.

Sở Y tế TPHCM kịch liệt lên án hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh của bác sĩ N.T.T.C., dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào.

Trong thời gian Công an phường Hạnh Thông điều tra và thu thập chứng cứ vụ việc, Sở Y tế TPHCM tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám nêu trên, cũng như tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Song song đó, Sở Y tế sẽ phối hợp với Công an TPHCM xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề và các quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu các thông tin cần thiết về phòng khám tại “Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế TP.HCM” (https://tracuu.medinet.org.vn).

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sai phạm về chuyên môn, y đức, hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM (0967.771.010 và 0989.401.155) hoặc phản ánh qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”.