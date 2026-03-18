Đột ngột đau vùng kín lúc nửa đêm, chàng trai ở TPHCM suýt mất tinh hoàn

Mới đây, chàng trai tên N.T.P. (21 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng) được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) trong tình trạng đau dữ dội tinh hoàn trái.

Khai thác bệnh sử, từ đêm trước đó bệnh nhân đã xuất hiện cảm giác đau vùng kín âm ỉ, nhưng nghĩ chỉ là triệu chứng thông thường nên chưa đi khám. Đến gần sáng, cơn đau tăng dần và trở nên dữ dội, khiến bệnh nhân không thể chịu đựng.

Sau khi quân y của đơn vị thăm khám ban đầu, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến tuyến trên ở TPHCM để xử trí.

Ngay khi vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được ê-kíp trực nhanh chóng thăm khám và hội chẩn với khoa Nam học. Qua đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp xoắn tinh hoàn trái ở giờ thứ 6-7, một tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm đòi hỏi can thiệp lập tức.

Các bác sĩ can thiệp xử trí tình trạng xoắn tinh hoàn cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ê-kíp điều trị đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ để chạy đua với "giờ vàng".

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ ghi nhận tinh hoàn trái bệnh nhân bị xoắn hai vòng, chuyển màu tím đen do thiếu máu nuôi dưỡng. Các bác sĩ lập tức tiến hành tháo xoắn tinh hoàn, sau đó đắp gạc nước muối ấm và theo dõi khả năng hồi phục của mô tinh hoàn.

Sau 30 phút theo dõi, màu sắc tinh hoàn của chàng trai dần chuyển hồng trở lại, cho thấy dòng máu nuôi đã được tái lập. Trên cơ sở đó, ê-kíp mổ quyết định bảo tồn tinh hoàn, đồng thời cố định hai bên vào bìu nhằm phòng ngừa nguy cơ xoắn tái phát.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm đau và theo dõi sát, tình trạng hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ khoa Nam học của Bệnh viện Quân y 175, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu nam khoa nguy hiểm, thường gặp ở trẻ vị thành niên và nam giới trẻ tuổi. Bệnh thường khởi phát đột ngột với cơn đau dữ dội vùng bìu, có thể kèm sưng, buồn nôn hoặc đau lan lên vùng bụng dưới.

Bệnh nhân được bảo tồn tinh hoàn, hồi phục tốt sau can thiệp (Ảnh: BV).

Khi bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn, thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị. Nếu không được tháo xoắn trong 6 giờ đầu tiên, tinh hoàn có nguy cơ cao bị thiếu máu kéo dài dẫn đến hoại tử và buộc phải cắt bỏ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện cơn đau đột ngột ở tinh hoàn. Việc đến cơ sở y tế sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi mỗi giờ trôi qua đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo tồn tinh hoàn và chức năng sinh sản của người bệnh.