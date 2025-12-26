Sai lầm nhập viện muộn khiến nam sinh 14 tuổi phải cắt bỏ một bên tinh hoàn

Vừa qua, các bác sĩ khoa Thận Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận và xử trí phẫu thuật cho một trường hợp nam sinh 14 tuổi nhập viện trong tình trạng cấp cứu do xoắn tinh hoàn. Đáng lưu ý, bệnh nhi đến viện ở giai đoạn muộn, dẫn đến tổn thương tinh hoàn không thể hồi phục.

Dù được mổ cấp cứu ngay sau khi nhập viện, nam sinh 14 tuổi vẫn buộc phải cắt bỏ một bên tinh hoàn vì thời gian nhập viện quá muộn (Ảnh minh họa: Getty).

Điều tra bệnh sử, nam sinh này khởi phát cơn đau ở tinh hoàn phải đột ngột. Gia đình đã đưa em đi khám tại địa phương và được cho uống thuốc điều trị.

Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày dùng thuốc, tình trạng sưng đau tăng dần, gia đình mới cho em đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nghi ngờ nam sinh bị xoắn tinh hoàn, ngay lập tức chuyển mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tinh hoàn phải bị xoắn 1,5 vòng. Tình trạng xoắn chặt kéo dài hơn 2 ngày khiến mạch máu nuôi bị tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến tinh hoàn tím đen, hoại tử nặng nề.

Mặc dù các phẫu thuật viên đã tiến hành tháo xoắn, ủ ấm, tinh hoàn không có dấu hiệu hồi phục. Ê-kíp buộc phải tiến hành cắt bỏ tinh hoàn phải.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 30 trường hợp xoắn tinh hoàn với tỷ lệ cắt bỏ tinh hoàn khoảng 2/3 các trường hợp.

Xoắn tinh hoàn là một bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng tinh hoàn.

Nếu kéo dài, tình trạng này sẽ làm tinh hoàn hoại tử không hồi phục. Nếu được tháo xoắn càng sớm, khả năng bảo tồn tinh hoàn càng cao.

"Trong 'thời gian vàng' (6 giờ đầu từ lúc khởi phát triệu chứng), khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể lên đến gần 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm rất nhanh theo thời gian và sau 24 giờ, khả năng cứu được tinh hoàn là gần như bằng không", bác sĩ cho biết.

Cũng theo bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, sai lầm thường gặp nhất là việc chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn hoặc sự chủ quan, e ngại của trẻ ở độ tuổi dậy thì khiến việc thăm khám bị trì hoãn.

Việc mất đi một bên tinh hoàn tuy vẫn duy trì được chức năng nội tiết và sinh sản nhờ bên còn lại, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.

Qua ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác với cơn đau đột ngột của trẻ. Bất kỳ cơn đau nào ở vùng bìu, bẹn, đặc biệt là đau dữ dội, đột ngột ở lứa tuổi dậy thì, có thể kèm theo buồn nôn hoặc nôn, đều được xem là dấu hiệu nguy hiểm.

Lúc này, gia đình tuyệt đối không tự mua thuốc giảm đau, kháng viêm cho trẻ uống khi chưa có chẩn đoán xác định từ bác sĩ chuyên khoa. Thay vào đó, cần đưa ngay đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời.