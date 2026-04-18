Nam sinh lớp 9 tử vong khi học thể dục ở Lâm Đồng

Ngày 18/4, lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ nam sinh lớp 9 tử vong trong giờ học thể dục.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 ngày 17/4, em N.H.G.B. học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An (phường Bắc Gia Nghĩa) cùng cả lớp bước vào tiết học thể dục với môn bóng rổ. Trong lúc khởi động, em B. bất ngờ ngất xỉu.

Thời điểm xảy ra sự việc, các giáo viên, cán bộ y tế của trường thực hiện sơ cứu, đưa em B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 8h45 cùng ngày, B. không qua khỏi.

Trong ngày, cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, điều tra vụ việc. Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, địa phương đã cùng các đơn vị đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nam sinh.