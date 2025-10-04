Đột ngột đau dữ dội vùng bìu, chàng trai 20 tuổi may mắn giữ được tinh hoàn

Với nam giới, một cơn đau dữ dội và đột ngột ở vùng bìu có thể là dấu hiệu của một cơn ác mộng mang tên xoắn tinh hoàn. Đây là một trong những cấp cứu nam khoa tối khẩn cấp, nếu chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả mất đi "viên ngọc quý" vĩnh viễn.

Trường hợp của Huy (20 tuổi, Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) là một ví dụ. Đang ở nhà, cậu đột ngột thấy đau dữ dội ở vùng tinh hoàn bên phải.

Lo lắng, gia đình đưa cậu đến một bệnh viện đa khoa gần nhà khám. Tại đây, cậu được chẩn đoán là viêm mào tinh hoàn và tràn dịch màng tinh hoàn phải, được chỉ định nhập viện để điều trị kháng sinh.

Xoắn tinh hoàn là một tình trạng cấp cứu trong nam khoa (Ảnh: BV).

Tuy nhiên, thấy tình trạng đau của cậu không thuyên giảm, người nhà quyết định xin chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu lâm sàng kinh điển của xoắn tinh hoàn. Bệnh nhân tỉnh, không sốt, nhưng tinh hoàn phải bị treo cao hơn bình thường, xoay trục và ấn vào đau chói.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân xoắn tinh hoàn phải giờ thứ 7.

Mỗi phút trôi qua, nguy cơ hoại tử không thể phục hồi của tinh hoàn càng tăng lên. Ngay lập tức, một quy trình báo động đỏ cấp cứu được kích hoạt. Chỉ trong vòng một giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ.

Trong phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tinh hoàn và mào tinh phải đã chuyển sang màu tím sẫm do thiếu máu, thừng tinh xoắn 1,5 vòng. Kíp phẫu thuật đã khẩn trương thực hiện tháo xoắn, phong bế và ủ ấm tinh hoàn.

Sau 15 phút chờ đợi trong căng thẳng, tinh hoàn bắt đầu hồng trở lại một phần, dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn khả năng được cứu sống. Quyết định bảo tồn tinh hoàn được đưa ra, đồng thời các bác sĩ tiến hành khâu cố định hai bên tinh hoàn vào bìu để ngăn ngừa nguy cơ tái phát trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết xoắn tinh hoàn

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Xuân Đức Hoàng, khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, xoắn tinh hoàn là hiện tượng thừng tinh (cuống của tinh hoàn, chứa mạch máu) bị xoắn lại, làm tắc nghẽn lưu thông máu đến tinh hoàn, gây đau và sưng.

"Nếu không được cấp cứu kịp thời, tinh hoàn sẽ bị hoại tử và phải cắt bỏ. Trong khi đó, viêm mào tinh hoàn là một bệnh lý có triệu chứng tương tự nhưng điều trị nội khoa", BS Hoàng nói.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Xuân Đức Hoàng, với xoắn tinh hoàn, thời gian vàng chỉ có 6 giờ (Ảnh: Đ.H).

Theo bác sĩ, tỷ lệ cứu sống tinh hoàn là rất cao (trên 90%) nếu bệnh nhân được phẫu thuật trong vòng 6 giờ đầu tiên kể từ khi khởi phát cơn đau. Tỷ lệ này giảm xuống còn 50% sau 12 giờ và chỉ còn dưới 10% sau 24 giờ. Trường hợp bệnh nhân trên ở giờ thứ 7 là một cuộc chạy đua thực sự và may mắn đã mỉm cười.

Dấu hiệu nhận biết sớm xoắn tinh hoàn gồm:

- Đau dữ dội, đột ngột ở một bên bìu.

- Bìu sưng, đỏ.

- Một bên tinh hoàn có vị trí cao hơn bình thường.

- Buồn nôn, nôn, đau bụng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có bất kỳ dấu hiệu đau đột ngột nào ở vùng bìu, nam giới nên coi đó là một cấp cứu y tế. Tuyệt đối không được chần chừ, không tự ý dùng thuốc giảm đau hay chờ đợi cơn đau tự qua đi. Đồng thời, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Nam học hoặc Ngoại Tiết niệu.