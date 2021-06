Đối phó với tình trạng giảm cân khi bị ung thư dạ dày

Dân trí Người bị ung thư dạ dày thường gặp vấn đề trong việc ăn uống và tiêu hóa thức ăn. Trong đó giảm cân là vấn đề rất phổ biến.

Theo Hiệp hội Ung thư Canada, những vấn đề trong việc ăn uống và tiêu hóa thức ăn này là do người bệnh đã cắt bỏ tất cả hoặc một phần của dạ dày, loại bỏ hoặc làm hỏng các tuyến, tế bào chuyên biệt và dây thần kinh của dạ dày ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, cắt bỏ hoặc làm hỏng các vòng cơ kiểm soát thức ăn đi vào dạ dày (gọi là cơ thắt thực quản dưới hoặc cơ tim)… Ngoài ra, đây cũng có thể là tác dụng phụ của hóa trị liệu hoặc các phương pháp điều trị khác, chán ăn do chính bệnh ung thư gây ra, dạ dày không rỗng đúng cách khiến bạn cảm thấy no lâu hơn bình thường.

Bác sĩ hoặc một chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp bạn duy trì dinh dưỡng trong quá trình điều trị và đối phó với bất kỳ tác dụng phụ và thay đổi nào đối với sự thèm ăn của bạn.

Giảm cân là một vấn đề rất phổ biến đối với những người bị ung thư dạ dày. Khối u dạ dày có thể gây tắc nghẽn, cản trở việc di chuyển thức ăn vào dạ dày từ thực quản hoặc từ dạ dày vào ruột. Điều này có thể khiến một người khó ăn.

Khi ung thư tiến triển, khả năng sử dụng năng lượng từ thức ăn của cơ thể bị thay đổi. Kết quả là năng lượng được đốt cháy với tốc độ nhanh hơn. Việc tăng cường sử dụng năng lượng này kết hợp với lượng dinh dưỡng thấp hơn sẽ dẫn đến giảm cân.

Có những yếu tố khác có thể dẫn đến giảm cân ở những người bị ung thư dạ dày:

- Người bị ung thư dạ dày thường chán ăn và có cảm giác không muốn ăn.

- Sau khi phẫu thuật ung thư dạ dày, bạn có thể không ăn được nhiều bữa và có thể cảm thấy no sau khi ăn một lượng nhỏ thức ăn. Điều này thường liên quan đến phần dạ dày bị cắt bỏ.

Phần dạ dày hoặc ruột non còn lại có thể không thể tiêu hóa thức ăn đúng cách hoặc không thể hấp thụ chất béo và chất dinh dưỡng từ thức ăn. Điều này phụ thuộc vào loại phẫu thuật và mức độ cắt bỏ dạ dày.

Lời khuyên

Điều quan trọng là phải duy trì cân nặng của bạn ngay cả khi cảm giác thèm ăn của bạn đã thay đổi. Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cơ thể chống lại bệnh tật và chống chọi với tác động của quá trình điều trị ung thư dạ dày.

Nếu việc giảm cân là một vấn đề, những lời khuyên sau đây có thể hữu ích:

- Đừng bỏ bữa: Hãy cố gắng ăn thường xuyên, ngay cả khi nó chỉ là một vài miếng.

Chọn thực phẩm và đồ uống có nhiều protein và calo. Bạn có thể thêm sữa nguyên chất hoặc kem vào ngũ cốc hoặc súp đã nấu chín, sử dụng nước sốt và nước thịt trên thịt và rau hoặc thêm bơ hoặc bơ thực vật vào khoai tây.

Khi bạn không muốn hoặc không thể ăn thức ăn rắn, hãy uống đồ uống có hàm lượng calo cao, giàu protein (như sữa lắc, sinh tố hoặc chất bổ sung chất lỏng thương mại) hoặc ăn thức ăn nửa rắn (như bánh pudding hoặc sữa chua). Ngoài ra, hãy uống một lượng nhỏ thức uống có hàm lượng calo cao, giàu protein giữa các bữa ăn.

Hãy để sẵn nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng có hàm lượng protein và calo cao, cũng như các món ăn nhẹ nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ như sữa hoặc sữa lắc, chế biến bữa sáng ăn liền, kem, pho mát và bánh quy giòn, bánh nướng xốp, bơ đậu phộng, trứng, các loại hạt, sữa chua và bánh pudding.

Nếu tình trạng sụt cân trở nên nghiêm trọng, bác sĩ có thể đề nghị sử dụng ống cho ăn. Ống dẫn thức ăn là một ống mỏng, mềm dẻo được đặt vào dạ dày hoặc ruột. Khi ống được đặt vào vị trí, có thể cung cấp chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng qua ống (cho ăn qua đường ruột). Ống truyền thức ăn có thể giúp mọi người đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ khi họ cảm thấy quá khó khăn trong việc ăn uống, đặc biệt là khi họ bị sụt cân nhiều.

Hà An