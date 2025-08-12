Vụ các bệnh viện ở TPHCM bị "treo" 2.485 tỷ đồng: Bộ Y tế đề nghị khẩn

Theo công văn do Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài Chính, trong các ngày 5/5 và 24/6, Bộ Y tế nhận được 2 công văn của Sở Y tế TPHCM.

Các công văn này nêu đề nghị trong việc chi trả chi phí vượt dự toán khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và chưa thu hồi các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Sau đó, báo chí cũng phản ánh việc các bệnh viện ở TPHCM chưa được quyết toán hàng nghìn tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT trong 2 năm. Cụ thể, năm 2023, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn TPHCM có chi phí KCB BHYT vượt dự toán là 557,5 tỷ đồng.

Số tiền này đã được Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM giám định, thẩm định và gửi BHXH Việt Nam. Năm 2024, chi phí KCB BHYT vẫn tăng cao, số vượt dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 05/9/2024 là khoảng 1.950 tỷ đồng.

Đồng thời, BHXH TPHCM đang thu hồi chi phí KCB BHYT thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện công lập ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Về vấn đề trên, Bộ Y tế có 4 ý kiến.

Thứ nhất, về chi phí KCB BHYT của các dịch vụ y tế thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân, ngày 27/2, Bộ Y tế đã có công văn gửi BHXH Việt Nam đề nghị chưa thu hồi chi phí thuộc diện này.

Bộ Y tế đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ về nội dung này, nên đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thu hồi khoản chi phí này cho tới khi có quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, về chi phí KCB BHYT vượt dự toán năm 2023, ngày 12/5, Hội đồng quản lý BHXH đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐQL về phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2025.

Tại khoản 1, mục I của Nghị quyết, Hội đồng nhất trí thông qua về nguyên tắc đối với Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của BHXH Việt Nam.

Do đó, đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét phê duyệt chi phí KCB BHYT vượt dự toán năm 2023 để thanh toán cho các cơ sở KCB, trong đó có các cơ sở KCB trên địa bàn TPHCM.

Thứ ba, về chi phí KCB BHYT năm 2024, ngày 25/7, Bộ Y tế đã có Công văn số 4922/BYT-BH về rà soát số vượt dự kiến chi. Theo đó, số vượt dự kiến chi năm 2024 thực hiện theo quy định tại Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.

Thứ tư, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tạm ứng chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ, số lần tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 32 Luật BHYT, để bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động KCB BHYT cho nhân dân.