Đau bụng dữ dội, bệnh nhân nhập viện vì mỡ máu cao gấp 40 lần, viêm tụy cấp

Các nghiên cứu y khoa gần đây chỉ ra rằng viêm tụy cấp do tăng triglyceride (chất béo trung tính) thường diễn biến nặng hơn và đe dọa tính mạng bệnh nhân hơn so với các nguyên nhân khác. Đây là một dạng viêm tụy cấp có xu hướng nặng, dễ tái phát và tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu không được kiểm soát mỡ máu kịp thời.

Mới đây, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã điều trị thành công một trường hợp viêm tụy cấp nặng do tăng triglyceride bằng phương pháp truyền insulin tĩnh mạch liên tục.

Huyết tương đục như sữa ở bệnh nhân triglyceride tăng rất cao (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân N.T.P.C. (44 tuổi, trú tại phường Hội An, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, lan ra sau lưng kèm chướng bụng.

Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy định lượng triglyceride của bệnh nhân là 61,5mmol/L, cao gấp gần 40 lần so với mức bình thường ở nữ giới (0,5-1,9mmol/L). Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu.

Các bác sĩ đã áp dụng phác đồ điều trị nội khoa tích cực, kết hợp truyền insulin liên tục đường tĩnh mạch nhằm hạ nhanh nồng độ triglyceride máu. Sau 2 ngày điều trị, nồng độ triglyceride máu của bệnh nhân đã giảm còn 8,7mmol/L. Tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm đau bụng, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, cho biết: "Viêm tụy cấp là một quá trình tổn thương cấp tính của tụy, thường xảy ra đột ngột với các triệu chứng lâm sàng đa dạng, từ nhẹ đến nặng, có thể dẫn đến suy đa tạng và tỷ lệ tử vong cao".

Theo bác sĩ Trung, có nhiều nguyên nhân gây viêm tụy cấp, trong đó sỏi mật và nghiện rượu chiếm khoảng 80%. Tăng triglyceride chiếm 1,3-3,8% các trường hợp, nhưng thường bị bỏ qua trong chẩn đoán.

Biểu hiện của viêm tụy cấp do tăng triglyceride tương tự như các nguyên nhân khác, với cơn đau bụng điển hình xuất hiện đột ngột ở vùng thượng vị, lan ra sau lưng, cường độ đau dữ dội và kéo dài. Các triệu chứng buồn nôn, nôn, chướng bụng cũng thường gặp ở những bệnh nhân có lượng triglyceride máu cao trên 11,3mmol/L.

Bác sĩ Trung nhấn mạnh, điều trị viêm tụy cấp do tăng triglyceride đã có nhiều tiến bộ. Bên cạnh các biện pháp hồi sức và điều trị hỗ trợ, truyền insulin liên tục là một phương pháp hiệu quả, với tỷ lệ thành công 50-70%.

Sau khi điều trị ổn định, việc quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân gây tăng triglyceride máu để loại bỏ, kết hợp với việc dùng thuốc giảm nồng độ chất này trong máu, nhằm tránh tái phát viêm tụy cấp và các bệnh lý tim mạch chuyển hóa.

Để phòng ngừa viêm tụy cấp, bác sĩ Trung khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu, bia. Cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, đủ chất xơ, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh sỏi mật.

Đối với những người mắc bệnh đái tháo đường, mỡ máu, sỏi mật, việc khám định kỳ để quản lý tốt bệnh nền là rất cần thiết, nhằm tránh các biến chứng gây viêm tụy cấp.