Một tô bún bò Huế tương đương 3 bát cơm

Bún bò Huế từ lâu là món ăn quen thuộc trong bữa sáng và bữa trưa của nhiều người Việt.

Một tô bún nóng, có thịt bò, giò heo, nước dùng đậm vị và sợi bún mềm thường tạo cảm giác vừa ngon miệng vừa đủ chất. Tuy nhiên, khi được nhìn dưới góc độ dinh dưỡng, một bát bún bò có thể chứa lượng năng lượng cao hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Thành phần dinh dưỡng trong một tô bún bò Huế (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo phân tích của Viện Dinh dưỡng, món bún bò Huế thập cẩm có sự kết hợp của nhiều thành phần như: bún, thịt bò, móng giò, tiết, chả cua cùng phần nước dùng và rau ăn kèm.

Với tô bún được phân tích thành phần dinh dưỡng, điểm đầu tiên đáng chú ý là lượng chất bột đường lên tới 65,1g. Đây là thành phần tạo năng lượng chính trong món ăn, đến từ sợi bún và một phần từ các nguyên liệu khác trong tô bún.

Bên cạnh đó, bát bún còn cung cấp 28,3g chất đạm, mức khá cao so với nhiều món ăn sáng thông thường. Nguồn đạm này chủ yếu đến từ thịt bò, móng giò và các thành phần đạm động vật khác có trong bát bún.

Không dừng ở đó, lượng chất béo 16,7g cho thấy món ăn này cũng chứa phần mỡ đáng kể, đến từ móng giò, nước dùng ninh xương và các phần thịt kèm theo.

Ngoài ba nhóm chất sinh năng lượng, bát bún bò Huế còn chứa nhiều vi chất như vitamin A, beta-caroten, vitamin C, canxi, sắt, kẽm và kali. Trong đó, hàm lượng sắt 17,9mg là con số nổi bật, phản ánh đặc trưng của món ăn có thịt đỏ.

Tuy nhiên, một chỉ số khác cũng rất đáng lưu ý là natri 686,9mg. Với một món nước dùng đậm đà như bún bò Huế, lượng natri cao không phải điều bất ngờ, nhưng đây là yếu tố người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch hay bệnh thận cần đặc biệt cân nhắc.

Nếu đặt món ăn này lên “bàn cân” với cơm trắng, mức năng lượng 524 kcal sẽ cho thấy một bức tranh rõ hơn.

Một bát cơm trắng thông thường cung cấp khoảng 180 đến 200 kcal. Như vậy, một bát bún bò Huế tương đương 2,5 đến 3 bát cơm trắng về năng lượng. Nói cách khác, chỉ riêng một bữa sáng với bún bò, cơ thể đã nạp vào lượng calo khá lớn, chưa kể nếu người ăn gọi thêm quẩy, uống nước ngọt hoặc dùng các món ăn kèm khác.

Người cao huyết áp, mỡ máu cần lưu ý

Với người khỏe mạnh, một bát bún bò Huế vẫn có thể là một lựa chọn đủ chất cho một bữa chính. Vấn đề nằm ở tần suất ăn và cách cân đối khẩu phần trong ngày.

Nếu đã ăn một bát bún bò vào buổi sáng hoặc buổi trưa, người dùng nên giảm bớt lượng tinh bột và chất béo ở các bữa còn lại, chẳng hạn bớt cơm, xôi, bánh mì hoặc các món nhiều năng lượng khác.

Những người cần kiểm soát cân nặng, mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc bệnh thận càng cần lưu ý hơn khi ăn món này. Đây không phải nhóm đối tượng phải kiêng tuyệt đối, nhưng nên cân nhắc khẩu phần, ưu tiên thêm rau và tránh ăn quá thường xuyên.