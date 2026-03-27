Bệnh nhân có quả thận thứ 3 hiếm gặp

Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ tiết niệu.

Trước đó, nữ bệnh nhân N.H.V. (22 tuổi, trú tại phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng sốt và đau vùng hông trái.

Ảnh chụp quả thận thứ 3 bị teo, đoạn niệu quản dưới giãn rộng bất thường (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có 2 quả thận bên trái, trong đó một thận bị mất chức năng. Niệu quản đi từ thận mất chức năng giãn to bất thường, chứa đầy mủ gây nhiễm trùng nặng.

Theo bác sĩ, đây là dị tật bẩm sinh hiếm, chỉ gặp ở khoảng 1% dân số, với tỷ lệ nữ mắc cao hơn nam. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng như nhiễm trùng tiết niệu tái phát, tiểu buốt, đau vùng hông lưng hoặc không có biểu hiện rõ ràng.

Sau khi hội chẩn chuyên môn và kiểm soát tình trạng viêm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hệ thống thận, niệu quản bên trái đã mất chức năng nhằm loại bỏ ổ nhiễm trùng và phòng ngừa biến chứng.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, đã được thực hiện thành công, đảm bảo an toàn với lượng máu mất rất ít. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực và phục hồi tốt. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân đã có thể ăn uống và vận động nhẹ trở lại.