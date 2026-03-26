Ngày 26/3, nguồn tin tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, ngoài bệnh nhi bị viêm màng não do não mô cầu liên quan đến ca tử vong ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), gần đây nơi này cũng tiếp nhận điều trị một trường hợp nhiễm bệnh khác.

Đó là trường hợp của một bệnh nhân 21 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh nhân đang học tại một trường đại học trên địa bàn (hình thức học trực tuyến).

Ngày 9/3, bệnh nhân có các dấu hiệu khởi phát bệnh, và một ngày sau nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị. Đến ngày 11/3, sinh viên này được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, với chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu.

Một trường hợp nhiễm bệnh do não mô cầu điều trị ở TPHCM gần đây (Ảnh: BT).

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chưa tiêm ngừa bệnh do não mô cầu. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực theo phác đồ cho bệnh nhân. Sau khoảng 1 tuần can thiệp tích cực, theo dõi chặt chẽ, bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Ngoài ra, 2 người sinh sống cùng nhà của bệnh nhân được cơ quan y tế cho uống Ciprofloxacin (500mg, 1 viên liều duy nhất) để dự phòng bệnh. Những trường hợp này cũng tiếp tục theo dõi đủ 10 ngày, theo quy định đối với người tiếp xúc gần ca bệnh.

Liên quan đến trường hợp của bé gái L.T.Y.V. (11 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì viêm màng não mủ do não mô cầu, nhờ được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM xử trí trong "thời điểm vàng", bệnh nhi này đã tránh được các biến chứng dẫn đến tử vong như sốc nhiễm trùng hay suy đa cơ quan.

Theo lời kể của người thân bé Y., trước đó khi thấy bé có biểu hiện sốt và mệt mỏi, gia đình đã đưa bé đi khám tại bệnh viện địa phương và được cho về nhà theo dõi. Nhưng sau đó, tình trạng sốt của cháu vẫn cao, người mệt nhiều nên gia đình rất lo lắng.

Trong quá trình trò chuyện, gia đình biết được việc bé tiếp xúc với bạn học chung lớp nhiễm viêm màng não mô cầu tại trường tiểu học Dương Đông 4 (Phú Quốc, An Giang), nên đã đưa bệnh nhi đi khám lại và sau đó chuyển vào bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM.

Bé gái nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: BT).

"Nhờ được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tình trạng sức khỏe của cháu đã cải thiện tốt. Qua trường hợp này, tôi muốn nhắn nhủ các phụ huynh khi thấy trẻ sốt cao, mệt mỏi bất thường nên đưa đi khám sớm để tránh những trường hợp bệnh diễn tiến nặng", người thân bệnh nhi nói.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiễm não mô cầu là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài giờ kể từ khi phát bệnh.

Ngành y tế đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh - như người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp - cần uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong 24-48 giờ.

Cụ thể, người lớn và trẻ em trên 12 tuổi có thể sử dụng một liều duy nhất 500mg Ciprofloxacin. Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, liều dự phòng được khuyến nghị là 10mg Azithromycin trên mỗi kg cân nặng; phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cũng có thể sử dụng liều 500mg.

Song song với việc dùng thuốc, người dân cần theo dõi sát sao các dấu hiệu như sốt, đau đầu hoặc nổi ban để có thể đi khám và xử lý kịp thời, đồng thời bắt buộc phải khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Ngoài ra, để phòng bệnh chủ động và hiệu quả, tiêm vaccine vẫn là giải pháp hàng đầu.