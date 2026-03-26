Một thói quen riêng tư ở nam giới giúp giảm nguy cơ ung thư?

Xuất tinh 21 lần/tháng giảm 20% nguy cơ ung thư

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Urology đã theo dõi hơn 32.000 nam giới trong vòng 18 năm. Kết quả cho thấy những người có tần suất xuất tinh cao hơn có xu hướng giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt so với nhóm có tần suất thấp.

Cụ thể, nhóm có tần suất khoảng 21 lần/tháng ghi nhận nguy cơ mắc bệnh thấp hơn khoảng 20% so với nhóm chỉ xuất tinh 4-7 lần/tháng.

Trước đó, một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Nghiên cứu từ Đại học Harvard công bố năm 2016 cho thấy tần suất xuất tinh cao hơn có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn, đặc biệt ở nhóm nam giới trung niên.

Hiện nay, cơ chế giải thích mối liên hệ này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Một giả thuyết được nhiều chuyên gia đề cập là việc xuất tinh có thể giúp loại bỏ các chất tích tụ trong tuyến tiền liệt, từ đó giảm nguy cơ hình thành tế bào bất thường.

Một số ý kiến khác cho rằng tần suất sinh hoạt tình dục đều đặn thường gắn với lối sống lành mạnh hơn. Những người có thói quen này có xu hướng vận động nhiều hơn, kiểm soát căng thẳng tốt hơn và ngủ đủ giấc. Đây đều là các yếu tố đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe tổng thể và có thể gián tiếp góp phần giảm nguy cơ bệnh tật.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên hiểu kết quả nghiên cứu theo hướng đơn giản hoặc cực đoan. Không có một con số cố định nào phù hợp với tất cả mọi người. Tần suất phù hợp phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng và nhu cầu cá nhân của mỗi người.

Quan trọng hơn, đây chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư, không thể thay thế cho các biện pháp phòng bệnh đã được khuyến nghị.

Những nền tảng cơ bản của sức khỏe nam giới

Bên cạnh các yếu tố liên quan đến sinh lý, nhiều thói quen hàng ngày đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nam giới nhưng thường bị bỏ qua.

Việc uống đủ nước giúp duy trì tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng chuyển hóa. Giấc ngủ đầy đủ có vai trò cân bằng hormone và phục hồi cơ thể. Vệ sinh cá nhân đúng cách giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, đặc biệt ở hệ sinh dục và tiết niệu.

Ngoài ra, chế độ ăn cân đối, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thể chất thường xuyên là những yếu tố đã được chứng minh có tác động tích cực đến sức khỏe tuyến tiền liệt.

Các tổ chức y tế lớn như Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị nam giới nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt sau tuổi 50 hoặc sớm hơn nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Bệnh phổ biến nhưng thường được phát hiện muộn

Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ nằm dưới bàng quang, có chức năng sản xuất một phần tinh dịch. Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra khi các tế bào tại đây phát triển mất kiểm soát.

Điểm đáng chú ý là bệnh thường tiến triển chậm và ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp tiến triển nhanh và có thể gây biến chứng nếu không được phát hiện sớm.

Theo thống kê, khoảng 12,5% nam giới có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nguy cơ tăng lên theo tuổi, đặc biệt sau 50 tuổi, cùng với các yếu tố như di truyền và tiền sử gia đình.

Các chuyên gia cho rằng việc hiểu đúng các yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro.

Những phát hiện từ nghiên cứu cho thấy có những yếu tố rất đời thường lại có thể liên quan đến sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, cách tiếp cận phù hợp vẫn là nhìn nhận toàn diện, kết hợp nhiều yếu tố thay vì phụ thuộc vào một thói quen đơn lẻ.