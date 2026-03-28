5 thói quen đơn giản giúp bảo vệ thận

"Bộ lọc” âm thầm nhưng dễ tổn thương

Ít ai để ý rằng, hai quả thận nhỏ bé lại đảm nhiệm một công việc khổng lồ: lọc khoảng 200 lít máu mỗi ngày, loại bỏ chất thải, độc tố và lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể.

Không chỉ vậy, thận còn tham gia điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải, hỗ trợ sản xuất hồng cầu và góp phần duy trì sức khỏe xương thông qua chuyển hóa vitamin D.

Theo các chuyên gia, thận là cơ quan dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại như ăn mặn, ít vận động hay lạm dụng thuốc.

Điều đáng lo ngại là bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm. Nhiều người không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, phòng bệnh từ sớm bằng lối sống lành mạnh được xem là “lá chắn” quan trọng nhất.

Chỉ với những thay đổi đơn giản như uống đủ nước, ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ, mỗi người hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ thận của mình.

Giữ cho thận khỏe không chỉ giúp phòng ngừa suy thận mạn mà còn góp phần duy trì sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Uống đủ nước giúp thận làm việc hiệu quả hơn

Theo Healthline, nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình lọc máu và đào thải chất cặn của thận.

Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên đậm đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngược lại, uống đủ nước giúp nước tiểu loãng hơn, hỗ trợ quá trình đào thải diễn ra thuận lợi.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng nước khuyến nghị khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày, có thể thay đổi tùy theo thời tiết, mức độ vận động hoặc tình trạng sức khỏe.

Ăn uống lành mạnh, hạn chế muối và đường

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối, đường tinh luyện và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, béo phì và đái tháo đường, ba nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế lượng muối dưới 5g mỗi ngày, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein thực vật như đậu, hạt.

Tập thể dục giúp giảm nguy cơ suy thận

Hoạt động thể chất không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp bảo vệ thận.

Việc duy trì vận động thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường type 2 hay tăng huyết áp.

Người trưởng thành nên tập ít nhất 150 phút mỗi tuần với các hoạt động vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc yoga.

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau và chất độc hại

Một trong những nguyên nhân âm thầm gây tổn thương thận là việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau nhóm chống viêm không steroid.

Việc sử dụng kéo dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương mô thận và suy giảm chức năng.

Ngoài ra, hút thuốc lá và uống rượu bia quá mức cũng ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, làm giảm lượng máu nuôi thận theo thời gian.

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm

Bệnh thận mạn thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, vì vậy khám sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả để phát hiện sớm.

Các xét nghiệm như kiểm tra nước tiểu, đo creatinine máu hoặc ước tính mức lọc cầu thận (eGFR) có thể giúp phát hiện bất thường ngay từ sớm.

Những người có nguy cơ cao như bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận cần được theo dõi thường xuyên hơn.