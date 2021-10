Đau bụng âm ỉ sau bữa ăn: Coi chừng bệnh nguy hiểm!

Dân trí Ung thư tụy khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn tiến triển bạn có thể thấy bị giảm cân, vàng da, đau đớn, tắc ruột…

Ung thư tuyến tụy khó phát hiện sớm

Tuyến tụy là một bộ phận trong các cơ quan của đường tiêu hóa, là cơ quan nằm sâu trong khoang bụng, nằm giữa dạ dày, ruột già, ruột non và lưng, nối với tá tràng, chức năng chính của nó là tiết ra các men tiêu hóa giúp cho việc tiêu hóa thức ăn và sản xuất insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ung thư tụy khó phát hiện sớm, điều trị khó.

Nếu ung thư có thể được phát hiện ở giai đoạn đầu và điều trị sớm, tỷ lệ sống sót có thể được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, không phải bệnh ung thư nào cũng có những triệu chứng ban đầu rõ ràng, ví dụ như tuyến tụy nằm ẩn sau các cơ quan nội tạng, nên một khi bị tế bào ung thư xâm lấn thì dù có siêu âm kiểm tra thường xuyên cũng khó phát hiện ra bệnh, dẫn đến khả năng sống sau 5 năm rất thấp.

Ung thư tuyến tụy là loại ung thư có khả năng xâm lấn cao, do các khối u ác tính trong tuyến tụy phát triển chậm và ẩn trong vị trí của chúng nên rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu, ngay cả những bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm cũng khó có thể phát hiện ra ung thư tuyến tụy khi khám tổng quát.

Do đó, nhiều bệnh nhân khi phát hiện bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, họ bỏ qua thời gian vàng để điều trị và giảm tỷ lệ sống. Ngay cả khi có thể tiến hành cắt bỏ khối u, thời gian sống của bệnh nhân cũng ngắn hơn so với những bệnh nhân ung thư khác.

Ung thư tuyến tụy có thể được chia thành khối u ngoại tiết và khối u nội tiết, trong đó ung thư biểu mô tuyến tụy là phổ biến nhất.

Trên lâm sàng, có tới 85% bệnh nhân được chẩn đoán là không thể phẫu thuật vì ở giai đoạn sau, trong số 15% bệnh nhân có cơ hội được phẫu thuật thì vẫn có 80% bệnh nhân sẽ tái phát sau phẫu thuật.

Ba triệu chứng phổ biến của ung thư tuyến tụy

Hầu hết các bệnh ung thư tuyến tụy xảy ra ở những người trên 65 tuổi. Nguyên nhân hiện chưa được biết rõ. Nó có thể do đột biến và tăng sinh tế bào trong tuyến tụy. Nó cũng có thể được gây ra bởi những thay đổi trong gen kiểm soát sinh ung thư hoặc ngăn chặn gen khối u. Nhưng nói chung thói quen hút thuốc, bệnh nhân tiểu đường, thừa cân, tiêu thụ quá nhiều mỡ động vật trong thời gian dài và ít rau và trái cây, tiếp xúc lâu dài với thuốc trừ sâu, dầu mỏ hoặc thuốc nhuộm và các hóa chất khác, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori,… sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Vàng da

Tuyến tụy có thể được chia thành ba phần. Đầu tụy gần với ống mật chủ nên nếu tế bào ung thư phát triển ở đây, khi khối u lớn đến mức chèn ép ống mật chủ sẽ gây tắc mật, vàng da. Do đó, so với các khối u sinh ra ở thân và đuôi tụy, các khối u sinh ra ở đầu dễ phát hiện hơn ở giai đoạn đầu.

Đau bụng trên

Đau bụng do ung thư tuyến tụy thường nằm ở giữa bụng trên, gần với dạ dày, thường đau sau bữa ăn, tương tự như cơn đau âm ỉ nên thường bị nhầm với bệnh đau dạ dày. Cơn đau bụng cũng có thể chuyển ra phía sau khiến người bệnh khi nằm sẽ cảm thấy đau dữ dội và cần cúi người về phía trước để giảm cơn đau. Đau bụng do ung thư tuyến tụy cũng giống như đau bụng do các bệnh đường tiêu hóa khác, người bình thường rất khó phân biệt, vì vậy nếu đã thử áp dụng một số phương pháp chữa bệnh dạ dày mà hiệu quả không như mong muốn, bạn có thể phải đến bệnh viện kiểm tra chi tiết hơn để loại trừ vấn đề do ung thư tuyến tụy hoặc các yếu tố khác gây ra.

Giảm cân

Hầu hết bệnh nhân ung thư tuyến tụy sẽ bị sụt cân, nguyên nhân chủ yếu là do khối u tiết ra một số chất để thay đổi quá trình trao đổi chất của bệnh nhân, và tế bào ung thư sẽ cướp đoạt chất dinh dưỡng (như protein) trong cơ thể để tiếp tục tồn tại trong cơ thể người.

