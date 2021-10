Giải pháp giúp người phụ nữ 7 năm sống khỏe với ung thư

Dân trí Trải qua gần 7 năm chống chọi với ung thư, cô Trần Thị Mai Hoa (TT. Sông Mã, Sơn La) vẫn luôn lạc quan, tuân thủ điều trị, tin tưởng vào khoa học để vượt qua căn bệnh quái ác này. Với cô Hoa, ung thư là bắt đầu hành trình chiến đấu và chiến thắng.

Cô Hoa 7 năm sống khỏe cùng căn bệnh ung thư

Ung thư tới từ dấu hiệu bất thường

Cô Mai Hoa không thể nào quên được khoảng thời gian đầu năm 2014, lúc đó cô vẫn đang còn công tác tại Công an huyện Sông Mã (Sơn La), khi đó thấy một phần ngực phải của mình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường và thỉnh thoảng có những cơn đau nhói, có một dự cảm gì đó không lành nên cô quyết định xin nghỉ phép để xuống Bệnh viện 198 Bộ Công an để kiểm tra. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm bác sĩ kết luận cô bị ung thư vú. "Cầm tờ giấy thông báo kết quả trên tay mà tôi không thể đứng vững được nữa, tôi không tin được vào mắt mình, đầu óc tôi cứ miên man suy nghĩ đếngàyày mình phải lìa xa cõi đời này, rồi không biết mọi người trong gia đình tôi sẽ như thngàyày khi không còn tôi bên cạnh nữa." - cô Hoa bàng hoàng kể lại.

Nhắc đến đó thôi cô Hoa đã không thể cầm được nước mắt. Sau khi biết tin, đắn đo mãi cô mới quyết định gọi điện về thông báo cho mọi người trong gia đình biết, nghe mọi người động viên mà lại khóc to hơn vì chưa bao giờ cô cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng như lúc này.

Bình tâm tuân thủ điều trị, vững tin vào khoa học

Sau khi nghe bác sĩ phân tích tỉ mỉ tình trạng bệnh, cũng như giải thích rằng việc điều trị ung thư cần có phác đồ chuẩn, điều trị kiên trì trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cô Hoa còn bị thêm bệnh huyết áp cao, nếu không bình tĩnh lại thì không thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u được. Bắt đầu bình tâm trở lại và nhờ có em đồng nghiệp động viên cô quyết định tin vào bác sĩ, tin vào khoa học, tiến hành nhập viện ngay người thân và anh sau đó và điều trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra.

Nhập viện 198 Bộ Công an tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay sau đó. Nhà ở tận Thị trấn Sông Mã (Sơn La) mà cả hai vợ chồng cô Hoa vẫn còn đang công tác nên chồng cô phải tranh thủ xin nghỉ phégộpộp để xuống bệnh viện chăm sóc. Sau khi phẫu thuật hơn 1 tháng, sức khỏe của cô dần ổn định và tiếp tục tiếp nhận 8 đợt truyền hóa chất. Cứ thế ròng rã gần một năm trời, cứ truyền xong một đợt hai vợ chồng cô lại đi về nhà nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe khoảng 2 tuần rồi sau đó quay trở lại bệnh viện để tiếp tục truyền hóa chất đợt tiếp theo.

Cô Hoa chia sẻ: "Sức khỏe yếu cộng với việc phải di chuyển gần 400 kilomet từ nhà đến Bệnh viện 19khiếnến tôi vô cùng mệt mỏi. Chính vì vậy mà ngay từ những lần đầu truyền hóa chất tôi đã cảm nhận được rõ rệt tác dụng phụ ghê gớm mà nó mang lại. Những lần truyền hóa chất đã vắt kiệt sức lực của tôi, tôi bắt đầu mệt mỏi và buồn nôn, gần như không ăn uống gì được, cân nặng lúc đầu 55kg chỉ còn 45kg, không khác gì một bộ da bọc xương."

Chưa bao giờ cô hình dung rằng cuộc sống lại có nhữnngàyày tăm tối, u ám đến như vậy. Nhờ có gia đình quan tâm, những đồng nghiệp dù có ở xa đến mấy cũng sắp xếp công việc để động viên nên cô càng có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh này. Bắt đầu tìm hiểu những thông tin về căn bệnh này trên mạng và nghe những chia sẻ từ những người đồng bệnh, cô Hoa bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Bắt đầu bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mà chồng và con gái chuẩn bị mỗi ngày, đi lại và tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng mỗngàyàkhiếnến sức khỏe từ đó mà được cải thiện đáng kể. Những lần hóa trị sau cô cảm thấy không còn mệt mỏi nhiều và không cần phải truyền huyết tương mỗi lần truyền hóa chất nữa. Lúc ấy, bệnh ung thư không hề đáng sợ nữa.

Cô Hoa sử dụng sản phẩm GenK STF đều đặn 6 viên mỗngàyày

Cuối năm 2014, sau khi kết thúc 8 đợt truyền hóa chất, sức khỏe của cô Hoa đã dần ổn định và được về nhà. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi sức khỏe liên tục và thường xuyên đi khám định kỳ vì rất có thể khối u sẽ tái phát trở lại. "Tôi vừa mừng vừa lo, nhưng dù sao tôi cũng tự cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người bệnh khác. Tôi may mắn vì phát hiện ra bệnh khi mới ở giai đoạn đầu, may mắn vì điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ đề ra một cách kịp thời, may mắn vì luôn có gia đình và bạn bè đồng nghiệp luôn ở bên cạnh động viên, tiếp thêm sức mạnh cho tôi."- cô Hoa vui mừng vì có nhiều người bên cạnh động viên.

Giải pháp giúp người phụ nữ 7 năm sống khỏe cùng ung thư

Tìm tới với Genk STF để hỗ trợ sau điều trị

Về nhà cô Hoa vẫn giữ chế độ ăn uống khoa học, đi bộ và luyện tập thể dục tay chân nhẹ nhàng. Tình cờ cô xem chương trình của Đài Truyền hình VTC và biết đến sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân ung thư GenK STF của Viện Hàn lâm và đã tìm hiểu kỹ về sản phẩm này thì thấy sản phẩm chứa hoạt chất Fucoidan sulfate hóa cao đã được chứng minh tốt cho người bệnh ung thư, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, thể trạng, giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Đặc biệt đây là sản phẩm có căn cứ khoa học rõ ràng từ Đề tài khoa học cấp Nhà nước của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nên cả gia đình rất tin tưởng và có niềm tin vào GenK STF nên đã quyết định mua về sử dụng ngay. Cứ thế cô duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, đủ chất, tập thể dục chăm chỉ kết hợp sử dụng GenK STF 6 viên mỗi ngày. "Sau một tháng đầu tiên, tôi thấy cơ thể dần khỏe lên, cân nặng trở về mức bình thường từ 4kgkkgkg lên 52 kg, tuy không thể quay trở lại số cân nặng như trước nhưng sức khỏe của tôi được cải thiện rất tốt, cân nặng trở về mức bình thường, da dẻ hồng hào. Đi khám lại thì bác sĩ cho biết các chỉ số CA 15-3 đã trở về mức bình thường." - cô Hoa vui mừng chia sẻ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy sức khỏe của cô Hoa đã ổn định

Đến nay đã được 7 năm sống khỏe mạnh với căn bệnh ung thư, cô Hoa vẫn duy trì thói quen sinh hoạt tốt và uống GenK STF đều đặn 4 viên mỗi ngày. Đối với cô ung thư không hề đáng sợ, chỉ cần lạc quan, tin tưởng vào khoa học và đừng quên uống thêm sản phẩm hỗ trợ như GenK STF để dự phòng ung thư tái phát.

