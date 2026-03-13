Dân trí ra mắt chuyên mục "Sức khỏe" mới, tăng chiều sâu tư vấn y khoa

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin y tế chính thống, dễ hiểu và bám sát thực tiễn chăm sóc sức khỏe của người dân, từ tháng 3/2026, báo Dân trí chính thức điều chỉnh cấu trúc chuyên mục Sức khỏe theo hướng khoa học, chuyên sâu và thân thiện hơn với độc giả.

Cầu nối giữa bạn đọc và hệ thống y tế hiện đại

Chuyên mục Sức khỏe của Báo Dân trí được định vị là nền tảng thông tin y khoa chính thống, lấy bạn đọc làm trung tâm, phản ánh đầy đủ hành trình chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam trong bối cảnh gánh nặng bệnh tật thay đổi mạnh, dân số già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc chủ động và dịch vụ y tế chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Giao diện chuyên mục "Sức khỏe" mới (Ảnh: Chụp màn hình).

Chuyên mục không chỉ cung cấp tri thức y học đáng tin cậy mà còn đóng vai trò cầu nối giữa người dân với hệ thống y tế hiện đại, giúp độc giả nâng cao nhận thức về sức khỏe, nhận diện sớm các nguy cơ, hiểu đúng về tầm soát và chẩn đoán, từ đó lựa chọn hướng điều trị phù hợp, sử dụng thuốc và các giải pháp hỗ trợ một cách an toàn, khoa học.

Với uy tín của Dân trí, chuyên mục Sức khỏe hướng tới trở thành địa chỉ tham chiếu tin cậy đối với người dân, đội ngũ bác sĩ và các cơ sở y tế trong hoạt động truyền thông y học.

Việc sắp xếp lại hệ thống tiểu mục sẽ giúp người đọc dễ tra cứu thông tin mạch lạc, nhất quán, phù hợp từng nhóm nội dung đặc thù như điều trị bệnh, phòng ngừa rủi ro, tư vấn chuyên gia hay cập nhật tiến bộ y học.

Tăng chiều sâu chuyên môn

Với cấu trúc chuyên mục mới, báo Dân trí định hướng xây dựng hệ sinh thái thông tin y tế đa chiều, dễ tiếp cận với bạn đọc phổ thông, đồng thời hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người khỏe mạnh đến cung cấp thông tin hỗ trợ điều trị và các phương pháp điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh.

Nội dung được bảo đảm tính chính xác dựa trên tư vấn của chuyên gia và các nguồn y khoa tin cậy, bám sát nhu cầu phòng bệnh, điều trị và chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người dân.

Chuyên mục cũng chú trọng cập nhật liên tục những tiến bộ y học và xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng sống cộng đồng.

Tin bài phong phú trên chuyên mục Sức khỏe mới (Ảnh: Chụp màn hình).

Ung thư được tổ chức thành một chuyên mục riêng nhằm tập trung phản ánh chuyên sâu các vấn đề liên quan đến phát hiện sớm, điều trị, những tiến bộ y học và các câu chuyện của người bệnh ung thư.

Chuyên mục này đồng thời tạo không gian cho các tuyến bài mang tính chuyên môn cao, cần được cập nhật thường xuyên từ các cơ sở điều trị và ý kiến của các chuyên gia đầu ngành.

Việc xây dựng chuyên mục riêng cũng giúp độc giả dễ dàng tiếp cận và theo dõi các thông tin chuyên biệt về căn bệnh có tỷ lệ mắc và gánh nặng điều trị ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

Tiểu mục “Thận & bệnh mạn tính”, tập trung phản ánh các nhóm bệnh lý kéo dài, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống như bệnh thận, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh xương khớp và các rối loạn chuyển hóa.

Tiểu mục giúp độc giả hiểu đúng về bệnh, tránh hoang mang hoặc chủ quan, nhận diện sớm dấu hiệu và yếu tố nguy cơ, đồng thời cập nhật tiến bộ điều trị và xu hướng cá thể hóa trong y học hiện đại.

Cách sắp xếp mới giúp hệ thống hóa nội dung bệnh lý theo nhóm rõ ràng hơn, đồng thời phù hợp với xu hướng gia tăng của các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.

Phóng viên Dân trí tác nghiệp tại các cơ sở y tế (Ảnh: Mạnh Quân)

Tiểu mục Tầm soát - Chẩn đoán thể hiện tư duy y tế hiện đại, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và phát hiện sớm.

Nội dung bao gồm tầm soát ung thư và bệnh mạn theo nhóm nguy cơ và độ tuổi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các công nghệ hỗ trợ phát hiện sớm, đồng thời giải thích ý nghĩa kết quả để tránh hiểu sai và lạm dụng dịch vụ.

Tiểu mục giúp độc giả hiểu khi nào cần tầm soát và khi nào không cần, lựa chọn phương pháp phù hợp, tiếp cận y học dự phòng một cách khoa học, giúp độc giả kết nối với hệ thống y tế hiện đại, chủ động và lâu dài.

Tiểu mục Sinh sản - Hiếm muộn là tiểu mục mang tính nhân văn cao. Nội dung tập trung vào sức khỏe sinh sản nam và nữ, các vấn đề vô sinh, hiếm muộn, những tiến bộ trong hỗ trợ sinh sản, cùng các câu chuyện nhân văn về tâm lý và hành trình mong con của các cặp vợ chồng.

Một ca sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiểu mục đóng vai trò cung cấp thông tin khoa học, chính xác, phản ánh sự phát triển của y học Việt Nam trong lĩnh vực sinh sản. Đồng thời, đây là không gian phù hợp để các cơ sở y tế chuyên sâu tham gia truyền thông một cách chuẩn mực, giàu tính nhân văn.

Tiểu mục “Tư vấn y khoa” được xây dựng nhằm phát huy vai trò của các chuyên gia y tế trong việc giải đáp thắc mắc, cung cấp kiến thức chuẩn xác, giúp người dân hiểu đúng về bệnh lý, phương pháp điều trị cũng như cách chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Thông qua sự phối hợp với các bệnh viện lớn, uy tín, báo Dân trí hướng tới việc mang đến nguồn thông tin y khoa đáng tin cậy và thiết thực cho độc giả trên cả nước.

Ngày 17/9/2025, nhà báo Phạm Tuấn Anh -Tổng Biên tập báo Dân trí và PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, chung tay vì sức khoẻ cộng đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiểu mục “Thuốc và giải pháp hỗ trợ” cung cấp kiến thức nền tảng về thuốc và các giải pháp hỗ trợ điều trị theo hướng giáo dục và nâng cao nhận thức.

Nội dung bao gồm cách sử dụng thuốc an toàn, vai trò của các giải pháp hỗ trợ và thực phẩm chức năng trong điều trị, đồng thời cảnh báo tình trạng lạm dụng, hiểu sai và quảng cáo sai sự thật.

Một cuộc toạ đàm của Dân trí về chủ đề thực phẩm chức năng (Ảnh: Thành Đông).

Tiểu mục giúp độc giả sử dụng thuốc đúng và an toàn, phân biệt rõ giữa điều trị chính thống và giải pháp hỗ trợ, tránh bị dẫn dắt bởi thông tin thiếu kiểm chứng.

Hướng tới hệ sinh thái thông tin y tế chính thống, dễ hiểu

Hình ảnh trong bài viết "Trận đánh" của hơn 60 y bác sĩ để chàng trai Hà Nội tái sinh 6 cuộc đời (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồng thời với việc điều chỉnh chuyên mục, chuyên trang, Sức khoẻ cũng đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu, phỏng vấn chuyên gia, phân tích ca bệnh điển hình, mở rộng nội dung về giải pháp hỗ trợ điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Chuyên mục Sức khỏe, báo Dân trí không chỉ dừng lại ở tin bài thời sự, tư vấn hay cảnh báo sức khỏe thường nhật, mà còn gắn với hệ sinh thái nội dung chất lượng cao của Dân trí như: Dmagazine, Photo News, Photo Story, Infographic và Interactive. Đây là đặc trưng nổi bật, tạo uy tín cho chuyên mục và cho tờ báo.

Các định dạng này hiện được hiển thị ngay trong hệ thống nội dung của chuyên mục, cho thấy định hướng phát triển mạnh hơn về chiều sâu và trải nghiệm đọc.

Trong đó, những bài trực quan theo dạng ảnh và phóng sự hiện trường đang tạo dấu ấn rõ nét. Có thể kể đến tác phẩm Bên trong phòng mổ ghép gan cho bệnh nhi gần một tuổi nặng 5,3kg, đưa bạn đọc tiếp cận cận cảnh hành trình chuẩn bị, phối hợp ê kíp và các công đoạn chuyên môn trong một ca ghép gan đặc biệt.

Sản phẩm với định dạng trực quan Photo News "Trận đánh" của hơn 60 y bác sĩ để chàng trai Hà Nội tái sinh 6 cuộc đời tường thuật chi tiết diễn biến ca lấy ghép tạng đầu tiên được thực hiện bởi một bệnh viện do Sở Y tế Hà Nội quản lý. Tác phẩm cũng đã xuất sắc đạt Giải Ba, Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ II do Bộ Y tế tổ chức.

Bên cạnh đó, các bài Dmagazine trong mảng Sức khỏe cũng cho thấy nỗ lực mở rộng từ câu chuyện bệnh viện và người bệnh sang những vấn đề lớn hơn của hệ thống y tế, chính sách và chuyển đổi số.

Bài “Quyết sách chưa có tiền lệ của Hà Nội, dẹp cảnh cứ đến viện lại xét nghiệm” là một ví dụ tiêu biểu cho cách Dân trí triển khai bài sâu, kết hợp hình thức magazine với câu chuyện quản trị y tế hiện đại.

Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chủ động, việc điều chỉnh cấu trúc chuyên mục không chỉ là thay đổi về hình thức trình bày mà còn thể hiện định hướng lấy bạn đọc làm trung tâm của báo Dân trí.

Hệ thống nội dung được sắp xếp khoa học, rõ ràng giúp độc giả dễ tra cứu, dễ tiếp cận nguồn thông tin y tế chính thống, tin cậy và phù hợp nhu cầu thực tiễn.

Với cách tổ chức mới, chuyên mục Sức khỏe hướng tới phục vụ bạn đọc tốt hơn mỗi ngày, từ việc cập nhật kịp thời kiến thức phòng bệnh, tư vấn chuyên gia, thông tin điều trị đến các xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần đồng hành cùng người dân trong hành trình bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.