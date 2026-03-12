Loại quả quê Việt Nam giàu dinh dưỡng, hỗ trợ cho thận

Quả mít từ lâu được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm. Ít ai biết rằng loại trái cây dân dã này còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, trong đó có khả năng hỗ trợ chức năng thận khi được sử dụng hợp lý.

Theo Verywell Fit, một cốc mít tươi cắt lát (khoảng 165g) cung cấp khoảng 157 kcal, gần 38g carbohydrate, 2,8g protein và rất ít chất béo.

Đáng chú ý, mít chứa hàm lượng kali dồi dào với khoảng 739mg mỗi khẩu phần, đáp ứng gần 16% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Đây là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động tim mạch và ổn định huyết áp.

Bên cạnh đó, mít còn là nguồn cung vitamin C phong phú với khoảng 23mg mỗi khẩu phần, tương đương gần 25% nhu cầu mỗi ngày, góp phần tăng cường đề kháng và hỗ trợ chống oxy hóa.

Không chỉ vậy, loại quả này còn cung cấp một lượng chất xơ đáng kể (2,5g), giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Một số vi chất khác như vitamin A, magie, mangan và đồng cũng hiện diện trong mít, góp phần duy trì hoạt động chuyển hóa và bảo vệ tế bào.

Nhờ hàm lượng vi chất nổi bật, mít được xem là lựa chọn trái cây giàu dinh dưỡng, phù hợp bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid và phenolics. Đây là những nhóm chất được khoa học ghi nhận có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, polyphenol và các chất chống oxy hóa có trong trái cây có thể góp phần làm giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm mạn tính. Đây là những yếu tố có liên quan đến tổn thương thận trong nhiều bệnh lý kéo dài. Khi stress oxy hóa được kiểm soát, chức năng lọc của thận cũng được hỗ trợ tốt hơn.

Vitamin C và carotenoid trong mít được xem là hai chất chống oxy hóa quan trọng. Những hoạt chất này góp phần bảo vệ tế bào thận trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ cơ thể tăng cường miễn dịch.

Mít là trái cây quen thuộc ở Việt Nam (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong mít mang lại lợi ích rõ rệt cho hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Việc duy trì cân nặng hợp lý và hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp giảm gánh nặng chuyển hóa cho thận, đặc biệt ở những người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa như tiểu đường hoặc thừa cân.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất xơ và khoáng chất có thể giúp cân bằng điện giải trong cơ thể, từ đó hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và hạn chế áp lực lên cơ quan bài tiết.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của mít mà không gây ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe, việc sử dụng đúng cách là yếu tố quan trọng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên ăn mít tươi chín tự nhiên. Một khẩu phần khoảng 150 đến 200g có thể cung cấp lượng vitamin C, kali, carotenoid và chất xơ cần thiết mà không cần bổ sung thêm đường hoặc chất béo.

Khi ăn ở mức hợp lý, mít có chỉ số đường huyết tương đối thấp, giúp duy trì sự ổn định của đường máu, yếu tố quan trọng trong bảo vệ chức năng thận.

Ngoài ra, mít cũng có thể được kết hợp trong các món sinh tố cùng rau xanh như rau bina hoặc cải xoăn. Sự kết hợp này giúp tăng lượng chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tốt hơn cho hệ bài tiết và duy trì cân bằng điện giải.

Dù vậy, chuyên gia lưu ý không nên lạm dụng mít. Loại quả này vẫn chứa lượng đường tự nhiên đáng kể. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng đường huyết và gây áp lực lên quá trình chuyển hóa, đặc biệt ở người có bệnh lý nền như đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế vai trò của chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Việc bổ sung trái cây, rau xanh đa dạng kết hợp vận động thường xuyên, uống đủ nước và hạn chế rượu bia mới là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.