Mẹo thải độc gan bằng củ hành tây

Thực phẩm quý cho gan

Gan là cơ quan giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố của cơ thể. Mỗi ngày, gan phải xử lý rượu bia, thuốc, thực phẩm chứa chất bảo quản và hàng loạt hợp chất sinh ra từ môi trường sống.

Khi gánh nặng chuyển hóa kéo dài, các tế bào gan dễ bị tổn thương bởi stress oxy hóa và phản ứng viêm. Bên cạnh việc điều trị y khoa, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu hoạt chất sinh học từ thực vật có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ gan, trong đó hành tây là một thực phẩm được quan tâm.

Theo ALF, hành tây thuộc họ Allium, nhóm thực vật nổi tiếng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh hữu cơ. Các hợp chất như S-allyl cysteine sulfoxide và thiosulfinate đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng cường hệ thống chống oxy hóa nội sinh của cơ thể.

Hành tây có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Khi được hấp thu, chúng kích thích quá trình tổng hợp glutathione, một chất chống oxy hóa then chốt giúp gan trung hòa gốc tự do và hỗ trợ thải trừ độc tố.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong họ Allium có khả năng kích hoạt enzym glutathione S-transferase và quinone reductase. Đây là những enzym quan trọng trong hệ thống giải độc pha II của gan. Cơ chế này giúp cơ thể chuyển hóa các chất độc thành dạng dễ đào thải hơn qua nước tiểu và mật.

Ngoài nhóm hợp chất lưu huỳnh, hành tây còn nổi bật nhờ hàm lượng flavonoid cao, đặc biệt là quercetin. Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh được nghiên cứu rộng rãi trong y học hiện đại.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition cho thấy quercetin giúp làm giảm nồng độ các chất chỉ điểm viêm như TNF-alpha và interleukin-6, đồng thời hạn chế quá trình peroxy hóa lipid trong tế bào gan.

Peroxy hóa lipid là cơ chế gây tổn thương màng tế bào, thường xuất hiện khi gan chịu tác động của rượu bia, thuốc hoặc rối loạn chuyển hóa.

Các thử nghiệm trên động vật được công bố trên European Journal of Pharmacology cũng ghi nhận quercetin giúp bảo vệ tế bào gan trước tổn thương do hóa chất gây độc, thông qua việc giảm stress oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm.

Đáng chú ý, quercetin còn liên quan đến việc cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu, một bệnh lý ngày càng phổ biến.

Bên cạnh tác động trực tiếp lên gan, hành tây còn mang lại lợi ích gián tiếp thông qua hệ tiêu hóa. Loại củ này chứa inulin, một dạng chất xơ hòa tan hoạt động như prebiotic, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột có lợi.

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp cải thiện quá trình chuyển hóa axit mật và giảm sản sinh nội độc tố. Khi nội độc tố giảm, áp lực viêm lên gan cũng được hạn chế, từ đó góp phần bảo vệ chức năng gan lâu dài.

Ngoài ra, hành tây còn cung cấp vitamin C, mangan và nhiều hợp chất polyphenol khác giúp tăng cường năng lực chống oxy hóa tổng thể của cơ thể. Vitamin C hỗ trợ tái tạo glutathione, trong khi mangan tham gia vào hoạt động của enzym superoxide dismutase.

Cách tối ưu lợi ích hành tây với gan

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng hành tây không phải là phương pháp “thải độc gan” theo nghĩa điều trị. Gan vốn là cơ quan có khả năng tự giải độc nếu cơ thể được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và duy trì lối sống lành mạnh. Vai trò của hành tây chủ yếu nằm ở việc cung cấp các hoạt chất sinh học hỗ trợ quá trình chống oxy hóa và bảo vệ tế bào.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng, hành tây nên được sử dụng trong các món ăn ít dầu mỡ như salad, canh rau, món hấp hoặc xào nhanh ở nhiệt độ vừa phải. Việc nấu quá lâu hoặc chiên ngập dầu có thể làm suy giảm hàm lượng flavonoid và vitamin.

Người có bệnh lý dạ dày, hội chứng ruột kích thích hoặc dễ đầy hơi nên dùng hành tây với lượng vừa phải do loại củ này chứa FODMAP có thể gây khó chịu tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo việc bảo vệ gan cần dựa trên nền tảng lối sống khoa học gồm hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, vận động thường xuyên, tiêm phòng viêm gan virus và khám sức khỏe định kỳ.

Bổ sung hành tây hợp lý trong chế độ ăn có thể là một lựa chọn dinh dưỡng có lợi, góp phần hỗ trợ chức năng gan và tăng cường sức khỏe tổng thể theo cơ chế tự nhiên.