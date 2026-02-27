Hồi sinh nhịp tim bằng công nghệ lập bản đồ điện học thế hệ mới

Bị rối loạn nhịp tim nhiều năm, không ít lần người phụ nữ bị choáng váng, mệt mỏi và phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Tại khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, bà được các bác sĩ chỉ định can thiệp đốt điện sinh lý. Đây là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, sử dụng năng lượng cao tần truyền qua catheter để loại bỏ ổ phát nhịp bất thường trong tim.

Người phụ nữ nằm lặng trên bàn can thiệp, tâm trạng xen lẫn lo lắng và hy vọng trước khi thủ thuật đốt điện sinh lý bắt đầu. Trong ca can thiệp, các bác sĩ sẽ sử dụng catheter để thiết lập hệ thống lập bản đồ tim 3D, từ đó điều trị dứt điểm tình trạng của bệnh nhân.

ThS.BS Trần Lê Uyên Phương, Phó khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng ê-kíp chăm chú theo dõi màn hình hệ thống bản đồ 3D trong suốt quá trình thực hiện.

Công nghệ này đã được triển khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2018. Sau 7 năm, hệ thống này được đầu tư phần mềm hiện đại hơn, giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại có chuẩn mực quốc tế với chi phí hợp lý.

Theo bác sĩ Phương, thử thách lớn nhất trong ca can thiệp là xác định chính xác điểm khởi phát của xung điện bất thường và chỉ xử lý đúng vùng đó, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc tim xung quanh.

"Ở bệnh nhân này, ổ rối loạn nằm tại thành sau bên của buồng tống thất phải. Đây là vị trí sâu, khó tiếp cận và đòi hỏi từng thao tác phải chuẩn xác đến từng milimet. Vì vậy, ê-kíp đã lựa chọn sử dụng hệ thống lập bản đồ 3D trong buồng tim để hỗ trợ quá trình can thiệp", bác sĩ chia sẻ.

Cận cảnh catheter lập bản đồ đa điểm với thiết kế dạng lồng đặc trưng, có thể tiếp xúc đồng thời nhiều vị trí trong tim. Thiết bị này thu thập hàng nghìn điểm tín hiệu điện học để dựng nên hình ảnh không gian ba chiều của buồng tim.

Trên màn hình, hình ảnh trái tim dần hiện rõ khi catheter liên tục ghi nhận và truyền dữ liệu điện học. Từng điểm tiếp xúc được mã hóa, giúp bác sĩ quan sát trực quan đường dẫn truyền bất thường.

Sau khi xác định chính xác vùng gây rối loạn trên bản đồ 3D, catheter đốt được đưa tới vị trí mục tiêu. Chỉ trong vài giây phát năng lượng, ổ loạn nhịp được triệt tiêu và nhịp tim thất nhanh biến mất.

Một trong những ưu điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng theo dõi chuyển động catheter trong không gian mà giảm sự phụ thuộc vào tia X. Điều đó giúp giảm đáng kể mức phơi nhiễm bức xạ cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

Tại phòng can thiệp, bác sĩ liên tục quan sát các dải màu hiển thị trên hệ thống lập bản đồ điện học. Những tín hiệu màu sắc phản ánh hướng lan truyền xung điện, hỗ trợ định vị chính xác vị trí đầu catheter trong tim.

Mỗi năm, khoa Điều trị rối loạn nhịp của bệnh viện tiếp nhận và xử lý 40.000 ca bệnh từ đơn giản đến phức tạp. Triệu chứng ban đầu của rối loạn nhịp thường dễ nhầm lẫn với stress, thiếu ngủ hay rối loạn tiền đình.

Nếu được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, người bệnh không chỉ giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm mà còn có cơ hội trở lại nhịp sống sinh hoạt và làm việc gần như bình thường.