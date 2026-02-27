Bức thư 368 từ của Bác Hồ và nguồn gốc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Ngày 27/2/1955, hội nghị cán bộ y tế được tổ chức tại Hà Nội, do bận việc không đến dự được, Bác Hồ đã gửi một bức thư tới hội nghị.

Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Cán bộ y tế (Ảnh: Tư liệu).

Bức thư chỉ dài 368 từ, ngắn gọn và súc tích, vừa là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là những gợi ý để cán bộ ngành y thảo luận tại hội nghị.

Trong đó Bác Hồ căn dặn Hội nghị ba điều:

"- Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bác sĩ, Dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc.

Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. 'Lương y phải như từ mẫu', câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta.

Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc 'Đông' và thuốc 'Tây'".

Ngày 6/2/1985, từ ý nghĩa sâu sắc bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27/2 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 71 năm, những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho sự phát triển và y đức của ngành y tế Việt Nam.