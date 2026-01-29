Bên trong phòng mổ ghép gan cho bệnh nhi gần một tuổi nặng 5,3kg

Hơn một tháng sau khi chào đời, Thiên Di được phát hiện mắc teo đường mật bẩm sinh. Dù đã phẫu thuật Kasai, tình trạng của bé không được cải thiện, gan xơ hóa nhanh, thể trạng ngày càng suy kiệt. Tháng 10/2025, gia đình đưa bé đến Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City để tìm phương án giữ lại sự sống cho con.

Theo PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc chuyên môn khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, bệnh nhi đã bước vào giai đoạn xơ gan tiến triển, chức năng gan suy giảm, thể trạng suy dinh dưỡng, nguy cơ gặp biến chứng trong và sau mổ rất lớn. Với kinh nghiệm từng thực hiện gần 400 ca ghép gan, PGS Thành quyết định tiến hành phẫu thuật cho bé với mảnh gan hiến từ người mẹ.

Cuối tháng 10, hai mẹ con cùng nhau bước vào ca đại phẫu. Trong ảnh: Chị Vi được bác sĩ tiến hành gây mê để chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt gan.

Bên phòng đối diện, bé Di cũng được nhân viên y tế khẩn trương chuẩn bị để tiếp nhận phần gan từ mẹ.

PGS Thành (ở giữa) trao đổi cùng ê-kíp trước khi tiến hành ca phẫu thuật. Ông cho biết: “Đây là bệnh nhi nhẹ cân nhất mà chúng tôi tiến hành ghép gan tại Vinmec”.

PGS Thành thực hiện lấy mảnh ghép gan thùy trái bằng kỹ thuật nội soi, quan sát trực tiếp phẫu trường trên màn hình. Kỹ thuật phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao đến từng milimet nhưng hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao tính an toàn cho người hiến.

Phần gan khỏe mạnh từ người mẹ được lấy bằng phương pháp nội soi, sau đó tinh chỉnh tỉ mỉ để phù hợp với khoang bụng của bé.

Kỹ thuật nối tĩnh mạch cửa, động mạch gan và đường mật ở trẻ nhỏ cũng đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn của phẫu thuật viên.

Trong suốt quá trình phẫu thuật ghép gan, các chỉ số sinh tồn và tình trạng huyết động của bệnh nhi được ê-kíp gây mê - hồi sức theo dõi liên tục trên hệ thống monitor hiện đại, nhằm bảo đảm an toàn cho bé.

Sau ca ghép, bé Di được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, điều trị. Trong ảnh: PGS Thành thăm bệnh nhi sau một tháng phẫu thuật.

Chị Vi - người mẹ hiến một phần gan cho con - khỏe mạnh và được xuất viện chỉ sau vài ngày phẫu thuật.

Sau thời gian được hồi sức tích cực, bé Di hồng hào, vận động tốt, tăng cân. Các chỉ số sức khỏe ổn định cho thấy mảnh gan ghép hoạt động tốt.

Sau gần 3 tháng phẫu thuật, bé Di hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 6,7kg, có thể tự ngồi. Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn sâu, trình độ làm chủ kỹ thuật cao và sự phối hợp đồng bộ, chuẩn quốc tế của Vinmec trong điều trị các bệnh lý gan mật phức tạp.