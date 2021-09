Đà Nẵng chỉ còn một chuỗi lây nhiễm duy nhất

Dân trí Chiều 26/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có một ca trong cộng đồng.

Cụ thể, các ca mắc Covid-19 mới gồm 6 ca được cách ly tại nhà, một ca trong khu phong tỏa. Ca cộng đồng là trường hợp lấy mẫu hộ gia đình tại phường Bình Thuận (quận Hải Châu).

Các ca nhiễm mới này đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm hộ gia đình và đây cũng là chuỗi lây nhiễm duy nhất tại Đà Nẵng ở thời điểm này.

Trong ngày, 3 bệnh viện điều trị Covid-19 của Đà Nẵng cho ra viện 76 bệnh nhân và hiện đang điều trị cho 497 bệnh nhân.

Ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã triển khai tiêm 22.362 liều vắc xin cho người dân trong ngày. Cộng dồn từ trước đến nay, Đà Nẵng đã tiêm 756.498 liều vắc xin, trong đó 673.590 người tiêm mũi một và 82.908 người tiêm mũi 2.

Hiện Đà Nẵng có 47/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh).

Cụ thể, huyện Hòa Vang có 10 xã gồm: Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Châu.

Quận Sơn Trà có 7 phường gồm: An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông.

Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường gồm: Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ.

Quận Hải Châu có 9 phường gồm: Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Thạch Thang.

Quận Thanh Khê có 10 phường gồm: Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà, An Khê, Thanh Khê Tây, Tân Chính, Vĩnh Trung, Tam Thuận.

Quận Cẩm Lệ có 5 phường gồm: Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân. Quận Liên Chiểu có 2 phường gồm: Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam.

Các quận được công nhận quận xanh gồm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.660 ca mắc Covid-19.

Khánh Hồng