Đà Nẵng thêm 2 F0 đã cách ly, tiếp nhận hơn 140.000 liều vắc xin

Dân trí Tối 19/9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19. Cả 2 ca mắc mới đều đã được cách ly, không có ca cộng đồng.

Cụ thể, một trường hợp là F1 thuộc chuỗi lây nhiễm xét nghiệm hộ gia đình đã được cách ly; trường hợp còn lại về từ Bình Định, điều trị và cách ly tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Trong ngày, ngành y tế Đà Nẵng tiếp nhận thêm 140.400 liều vắc xin. Tổng số vắc xin mà Đà Nẵng tiếp nhận đến thời điểm này là 684.356 liều. Trong đó, thành phố đã tiêm 530.967 liều vắc xin, gồm 456.447 người tiêm mũi một và 74.520 người tiêm mũi 2.

Ba bệnh viện điều trị Covid-19 của Đà Nẵng cho ra viện 46 bệnh nhân trong ngày và hiện đang điều trị 842 bệnh nhân.

Hiện Đà Nẵng có 34/56 xã, phường trên địa bàn thành phố được công nhận là vùng xanh.

Cụ thể, huyện Hòa Vang có 9 xã, gồm: Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh.

Quận Sơn Trà có 7 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ.

Quận Hải Châu có 6 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Quận Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà.

Quận Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây và quận Liên Chiểu có phường Hòa Khánh Bắc.

Quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn là 2 địa phương được công nhận quận xanh.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.606 ca mắc Covid-19.

