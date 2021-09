Đà Nẵng: Ca mắc Covid-19 tăng trở lại, có 2 ca cộng đồng

Dân trí Tối 21/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới.

Trong số các ca mắc mới, có 5 ca đã được cách ly tập trung, 8 ca được cách tại nhà. Hai ca còn lại là 2 ca cộng đồng gồm một trường hợp có triệu chứng đến khám tại Bệnh viện Gia đình, một trường hợp là nhân viên Công ty TM TNHH Nam Anh (Khu Công nghiệp An Đồn) được Bệnh viện 199 lấy mẫu đình kỳ tại công ty.

Các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong ngày trên địa bàn TP Đà Nẵng chủ yếu liên quan đến 2 chuỗi lây nhiễm.

Trong ngày 21/9, Đà Nẵng ghi nhận 15 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, chuỗi lây nhiễm thứ nhất là chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân V.T.T.T. (Công ty Matrix - Khu công nghiệp Hòa Khánh). Chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 8 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số lên 10 ca.

Chuỗi lây nhiễm thứ 2 là chuỗi lây nhiễm chưa xác định nguồn lây. Trong ngày, chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 4 ca mắc mới.

Trong ngày, 3 bệnh viện điều trị Covid-19 của Đà Nẵng đã cho ra viện 61 bệnh nhân và hiện đang điều trị 699 bệnh nhân.

Hiện có 39/56 xã, phường được công nhận là vùng xanh. Cụ thể, huyện Hòa Vang có 10 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Châu.

Quận xanh Sơn Trà có 7 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận xanh Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ.

Quận Hải Châu có 8 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây.

Quận Thanh Khê có 6 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà, An Khê. Quận Cẩm Lệ có 4 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.624 ca mắc Covid-19.

Khánh Hồng