Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 70 ngày bùng phát dịch

Dân trí Sau gần 70 ngày bùng phát đợt dịch thứ 4, hôm nay 18/9, Đà Nẵng không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết và thông tin thêm, trong ngày, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 20.000 lượt người.

Ba bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của Đà Nẵng cũng cho ra viện 132 bệnh nhân và hiện đang điều trị 887 bệnh nhân.

Hiện có 34/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa (vùng xanh). Cụ thể, huyện Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh.

Quận Sơn Trà có 7 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ.

Quận Hải Châu có 6 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Quận Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà. Quận Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây và quận Liên Chiểu có phường Hòa Khánh Bắc.

Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là 2 địa phương không còn khu phong tỏa, được công nhận là quận xanh.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.604 ca mắc Covid-19 liên quan đến 30 chuỗi lây nhiễm.

