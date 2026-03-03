Cụ bà 99 tuổi nguy kịch trong đêm vì hội chứng có dấu hiệu "rất kín đáo"

Nửa đêm, cụ bà 99 tuổi (ngụ TPHCM) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, giảm tri giác. Theo dõi màn hình điện tim đồ, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim chậm nghiêm trọng, chỉ 35-40 lần/phút.

Trước tình trạng rối loạn huyết động nặng của cụ bà, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện. Ê-kíp Tim mạch nhanh chóng đặt điện cực tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi. Sau can thiệp, nhịp tim cụ bà tăng lên mức an toàn, huyết áp cải thiện và tri giác dần hồi phục.

Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, bệnh nhân được thực hiện Holter điện tim 24 giờ (ghi lại hoạt động điện tim liên tục). Kết quả ghi nhận hội chứng nhịp nhanh - nhịp chậm, một dạng rối loạn nhịp thuộc bệnh lý suy nút xoang.

Với tình trạng này, bệnh nhân xuất hiện các cơn nhịp nhanh xen kẽ giai đoạn nhịp chậm trong ngày, cùng những khoảng ngưng tim kéo dài, gây tụt huyết áp và giảm tưới máu não. Với chẩn đoán này, bác sĩ chỉ định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân, để đảm bảo duy trì nhịp tim ổn định lâu dài.

BS.CKI Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu - người trực tiếp điều trị cho cụ bà - chia sẻ, với thể trạng rất cao tuổi của bệnh nhân, nếu đặt máy tạo nhịp truyền thống (rạch da vùng ngực tạo túi máy và đặt dây điện cực) sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu và biến chứng liên quan dây dẫn.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn đặt máy tạo nhịp tim không dây. Đây là thiết bị có kích thước nhỏ, không có dây điện cực, được đưa trực tiếp vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi.

Các bác sĩ tiến hành thực hiện cho cụ bà (Ảnh: BV).

Để thực hiện thủ thuật này, bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ, thời gian thực hiện khoảng một giờ. Đây là giải pháp ít xâm lấn, đặc biệt phù hợp với bệnh nhân lớn tuổi có nguy cơ cao.

Sau khi cấy máy, nhịp tim bệnh nhân ổn định hoàn toàn, huyết động vững vàng, tri giác cải thiện rõ rệt. Chỉ một ngày sau thủ thuật, bệnh nhân có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ. Sau hai ngày theo dõi, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo bác sĩ Tuyến, rối loạn nhịp tim ở người cao tuổi biểu hiện bằng những dấu hiệu rất kín đáo như mệt, chóng mặt, lú lẫn thoáng qua. Khi nhịp tim xuống quá chậm hoặc xuất hiện các cơn ngưng tim kéo dài, nguy cơ đột tử rất cao.

Do đó, nếu thấy người lớn tuổi có các dấu hiệu bất thường, gia đình nên đưa đi khám chuyên khoa Tim mạch sớm để được tầm soát và can thiệp kịp thời. Trong đó, việc ứng dụng kỹ thuật tim mạch ít xâm lấn hiện đại đã cho thấy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ một cách an toàn.