Bệnh viện Tâm Anh tiên phong kỹ thuật tạo nhịp tim không dây thế hệ mới

Chiều ngày 26/2, tập đoàn thiết bị y tế hàng đầu Medtronic (Hoa Kỳ) đã trao chứng nhận đơn vị và cá nhân tiên phong triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp không dây thế hệ mới cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM và TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp.

Ông Mongkol Sankum - đại diện Medtronic, Hoa Kỳ (thứ 5 từ phải sang) trao chứng nhận Chuyên gia đầu tiên thực hiện thành công ca can thiệp cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới nhất tại Việt Nam cho Giáo sư Võ Thành Nhân (đứng giữa) và tặng hoa chúc mừng BVĐK Tâm Anh TPHCM nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Ông Mongkol Sankum - Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào - cho biết, cấy máy tạo nhịp không dây là kỹ thuật khó, và BVĐK Tâm Anh TPHCM là một trong số ít cơ sở y tế triển khai kỹ thuật này nhờ đáp ứng những tiêu chí khắt khe về trang thiết bị, đội ngũ chuyên gia tim mạch hàng đầu.

Giáo sư Võ Thành Nhân là bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận chuyên gia độc lập (Solo Operator) và chuyên gia huấn luyện (Proctor) cấy máy tạo nhịp không dây. Ông cũng là chuyên gia thực hiện thành công ca cấy ghép máy tạo nhịp không dây Micra AV2 đầu tiên tại Việt Nam.

“Tiêu chuẩn công nhận chuyên gia độc lập cấy máy Micra rất khắt khe”, ông Mongkol Sankum cho biết. Người được chọn phải là bác sĩ đầu ngành thực hiện với tỷ lệ ca bệnh thành công tuyệt đối, được chuyên gia Medtronic hướng dẫn trong giai đoạn đầu hoặc qua đào tạo ở một cơ sở chuyên thực hiện kỹ thuật này.

Tính đến tháng 2, Việt Nam thực hiện 79 ca cấy máy tạo nhịp không dây với nhiều thế hệ thiết bị khác nhau, trong đó, riêng GS.TS.BS Võ Thành Nhân đang là “Chuyên gia thực hiện nhiều ca cấy máy tạo nhịp không dây nhất” với 57 ca, bao gồm cả thiết bị thế hệ không dây mới nhất, với tỷ lệ thành công 100%.

Với những thành tựu này, Giáo sư Nhân cùng Trung tâm Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về can thiệp tim mạch không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực. Ông cũng đã chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ tại 4 bệnh viện lớn.

Cận cảnh máy tạo nhịp không dây thế hệ mới Micra AV2 được triển khai đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Micra AV2 là thế hệ máy tạo nhịp tim không dây mới nhất trên thế giới, được đánh giá là bước tiến vượt bậc so với máy tạo nhịp có dây truyền thống. Thiết bị nhỏ gọn như viên thuốc con nhộng, nặng khoảng 2g (nhẹ hơn 93% so với máy có dây), được đưa trực tiếp vào buồng tim qua tĩnh mạch đùi. Phương pháp này ít xâm lấn, không cần tạo túi máy dưới da ngực hay dùng dây dẫn truyền.

Thủ thuật cấy máy chỉ mất khoảng 30-45 phút (so với 90-120 phút của máy tạo nhịp có dây), không để lại sẹo, người bệnh tỉnh táo trong quá trình thực hiện và có thể đi lại sau một ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho người cơ địa sẹo lồi, dị ứng kim loại hoặc thể trạng quá gầy.

Micra AV2 còn có khả năng đồng bộ nhĩ - thất tự động, nhận diện rối loạn nhịp và phát xung kịp thời khi tim đập chậm. Tuổi thọ pin có thể lên đến 16 năm, đặc biệt phù hợp với người bệnh trẻ, giúp hạn chế phải thay máy nhiều lần.

Các ca cấy máy tạo nhịp không dây tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được thực hiện trong phòng can thiệp hybrid hiện đại (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

GS.TS.BS Võ Thành Nhân cho biết, hai người bệnh đầu tiên được cấy máy tạo nhịp Micra AV2 tại BVĐK Tâm Anh TPHCM đều trên 70 tuổi, bị suy nút xoang và rối loạn nhịp chậm. Trường hợp này không thể điều trị bằng thuốc mà cần đặt máy tạo nhịp để đưa nhịp tim về mức an toàn, phòng nguy cơ ngất, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Ca thủ thuật diễn ra trong phòng can thiệp hybrid (Hybrid Cath Lab) cao cấp, với sự hỗ trợ của hệ thống X-quang kỹ thuật số. Sau can thiệp, nhịp tim duy trì 60-70 lần/phút, không còn khoảng ngừng xoang kéo dài. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình thủ thuật và khỏe mạnh xuất viện sau 3 ngày.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân (đứng giữa) thăm khám cho người bệnh sau một ngày được can thiệp đặt máy tạo nhịp không dây thế hệ mới nhất (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 31-33% tổng số ca tử vong, tương đương hơn 200.000 người mỗi năm.

Trong đó, rối loạn nhịp tim là một nhóm bệnh lý phổ biến và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim hoặc đột tử nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ước tính có khoảng 1,5-5% người trưởng thành mắc các dạng rối loạn nhịp tim khác nhau.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TPHCM điều trị cho khoảng 3.600 lượt người bệnh rối loạn nhịp tim, cho thấy nhu cầu chẩn đoán và can thiệp ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TPHCM, cho biết việc làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến, trong đó có cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn giúp người dân tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại ngay trong nước, với chi phí hợp lý.