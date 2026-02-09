Bé trai đột ngột ngưng tim vì nhiễm virus quen thuộc mùa đông - xuân

Ngày 9/2, chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay, bé trai được chuyển đến từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lúc 15h40 ngày 25/1 trong tình trạng ngưng tim, rối loạn nhịp tim nặng, sốc tim và trụy tim mạch.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chạy đua cứu bé trai ngưng tim (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, trong lúc đi nhà thờ cùng mẹ, bé đột ngột ngất xỉu và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tại đây, trẻ nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim thất, trụy tim mạch và ngưng tim. Các bác sĩ đã tiến hành sốc điện, dùng thuốc chống loạn nhịp và hồi sức tim phổi liên tục hơn 20 phút để tim đập trở lại, đồng thời hội chẩn khẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1 và chuyển bệnh nhi lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, đội ngũ nhân viên y tế các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Ngoại tim mạch và Gây mê hồi sức nhanh chóng vào cuộc. Bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, thuốc chống loạn nhịp và đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim.

Trước tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, sốc tim và phù phổi cấp đe dọa tính mạng, các bác sĩ quyết định chỉ định kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) để cứu trẻ. Chỉ sau khoảng 30 phút hỗ trợ, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bệnh nhi được cải thiện rõ rệt.

Trong suốt tuần đầu điều trị, trái tim bé vẫn co bóp rất yếu, rối loạn nhịp liên tục. Ê-kíp phải sử dụng phối hợp nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thuốc trợ tim, thuốc chống loạn nhịp, sốc điện, đồng thời duy trì ECMO, hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục để bảo vệ não và các cơ quan khác.

Sau 10 ngày chạy ECMO với nhiều diễn biến phức tạp, chức năng tim và các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục. Bé được cai ECMO vào sáng 3/2, sau đó cai máy thở thành công.

Hiện trẻ tỉnh táo, khỏe mạnh, hồi phục ngoạn mục và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới để kịp về nhà đón Tết cùng gia đình.

Bệnh nhi hồi phục khỏe mạnh bên cạnh người thân (Ảnh: BSCC).

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, phổ biến nhất là virus Coxsackie nhóm B và hay gặp vào mùa đông - xuân. Bệnh có triệu chứng khởi phát không điển hình, dễ nhầm với cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Trường hợp nặng có thể xuất hiện ngất, khó thở, đau ngực, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và tử vong nhanh chóng.

"Tỷ lệ tử vong của viêm cơ tim cấp nặng vẫn còn rất cao, khoảng 30-40%. Riêng viêm cơ tim tối cấp, trước khi có ECMO, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Hiện nay, nhờ kỹ thuật ECMO, chúng ta có thêm cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhi tưởng chừng không qua khỏi", chuyên gia này nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện mệt nhiều, ngất, khó thở, đau ngực hoặc rối loạn nhịp tim, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.