Ngừng tim gần 1 giờ, người đàn ông hồi sinh kỳ diệu sau 40 ngày điều trị

Ngày 24/2, Bệnh viện E thông tin về trường hợp nam bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau 40 ngày nằm viện.

Chiều 23/2 (tức mùng 7 Tết Bính Ngọ), anh Trần Quang M. (47 tuổi) được xuất viện, trở về nhà đón Tết muộn cùng gia đình.

“Đây thực sự là một kỳ tích y khoa và là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với người bệnh cũng như đội ngũ y bác sĩ, sau hành trình giành giật sự sống ngoạn mục cho anh M. suốt 40 ngày qua”, lãnh đạo Bệnh viện E chia sẻ.

Ngã gục tại nơi làm việc, ngừng tim suốt 50 phút

Trước đó, ngày 12/1, khi đang làm việc, anh M. bất ngờ ngã gục. Chỉ trong tích tắc, anh rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngừng thở hoàn toàn. Ngay lập tức, đồng nghiệp đã tiến hành ép tim tại chỗ và gọi cấp cứu.

Bệnh nhân trải qua hành trình dài 40 ngày điều trị trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 50 phút với các biện pháp sốc điện, dùng thuốc vận mạch để giúp trái tim bệnh nhân đập trở lại.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phổi đầy ran ẩm và bọt hồng trào qua nội khí quản - dấu hiệu của phù phổi cấp do suy tim trái cấp tính.

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cấp cứu, vừa hồi sức và khẩn trương thực hiện các thăm dò cận lâm sàng tìm nguyên nhân. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) - nhánh động mạch quan trọng nhất nuôi tim - bị tắc nghẽn tới 99%.

Đây là hậu quả của tình trạng xơ vữa lan tỏa, dù trước đó anh M. chỉ có biểu hiện đau thắt ngực nhẹ nhưng lầm tưởng là trào ngược dạ dày.

Người nhà bệnh nhân cho biết, lần khám định kỳ gần nhất vào tháng 6/2025, chỉ số cholesterol của bệnh nhân là 5,5 mmol/L, triglycerid 2,87 mmol/L; siêu âm ổ bụng ghi nhận hình ảnh gan nhiễm mỡ.

Dù không hút thuốc lá, không sử dụng chất kích thích, không uống rượu, anh M. lại rất ít tập thể dục thể thao.

Hành trình “hồi sinh” trái tim từ mạch vành tắc 99%

Trước ca bệnh nguy kịch, TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E - chỉ đạo kích hoạt hệ thống báo động đỏ, phối hợp đa chuyên khoa để triển khai chiến lược điều trị tổng lực, chuyên sâu nhằm “hồi sinh” trái tim cho người bệnh.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành qua da (PCI). Kết quả chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) xác định tổn thương hẹp khít 99% đoạn gần nhánh liên thất trước (LAD) - còn được mệnh danh là “động mạch của sự sống”.

Các bác sĩ tim mạch can thiệp nhanh chóng đặt stent, tái lập dòng chảy mạch vành, cứu vãn vùng cơ tim thiếu máu cục bộ cấp tính và ngăn chặn các cơn loạn nhịp nguy hiểm.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ thực hiện kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt mục tiêu, “làm lạnh” cơ thể nhằm bảo vệ não bộ sau ngừng tuần hoàn.

Song song đó, hệ thống lọc máu liên tục (CRRT) được vận hành như một “thận nhân tạo” để loại bỏ độc tố chuyển hóa, cân bằng kiềm toan và kiểm soát quá tải dịch. Các bác sĩ cũng triển khai thông khí nhân tạo bảo vệ phổi, hỗ trợ tối đa chức năng hô hấp và nội môi, tạo điều kiện cho các cơ quan hồi phục sau cú sốc ngừng tuần hoàn kéo dài gần 1 giờ.

Sau 40 ngày hồi sức tích cực, anh M. hồi phục một cách kỳ diệu. Từ tình trạng hôn mê sâu, phải duy trì sự sống bằng máy thở và máy lọc máu, anh đã có thể tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện, ăn uống bình thường và tự đi lại.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, tự đi lại, nói chuyện như bình thường (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E - Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch, khuyến cáo, các bệnh lý tim mạch diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả khôn lường.

Nhiều bệnh nhân thường nhầm lẫn cơn đau thắt ngực với tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng thượng vị lan lên sau xương ức ở những người có các yếu tố nguy cơ thực chất có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim.

Vì vậy, người bệnh cần lưu ý, nếu các triệu chứng này xuất hiện khi gắng sức, khi trời lạnh hoặc kèm theo cảm giác khó thở, vã mồ hôi, hãy đến ngay cơ sở tim mạch để tầm soát thay vì tự ý dùng thuốc tại nhà.

Đặc biệt, người bệnh cần kiểm soát "gốc rễ" vấn đề như rối loạn lipid máu, dù chỉ số cholesterol không quá cao nhưng nếu kèm theo lối sống ít vận động, xơ vữa mạch vành vẫn có thể hình thành và gây tắc nghẽn đột ngột.

Đồng thời, người bệnh cần thực hiện tầm soát chuyên sâu như: siêu âm tim, đo điện tâm đồ gắng sức hoặc chụp CT mạch vành là "chìa khóa" để phát hiện sớm các bất thường về tim mạch ở những người có nhiều yếu tố nguy cơ.

Cấp cứu như thế nào khi thấy người bệnh ngừng tim?

Theo các bác sĩ, sự hồi phục thần kỳ của anh M. không chỉ nhờ y học hiện đại mà còn nhờ anh được cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay tại nơi làm việc. Khi một người đột ngột ngừng thở ngừng tim, mỗi giây trôi qua là một phần não bộ có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Vì thế, khi gặp người bệnh ngừng tuần hoàn, mọi người cần bình tĩnh thực hiện các bước sau:

C - Circulation (tuần hoàn)

- Vị trí ép tim: ½ dưới xương ức

- Tỷ lệ ép tim: 30:2 (trẻ em 15:2 khi có 2 người cấp cứu)

- Ép sâu ít nhất 5 cm (trẻ em để khoảng 1/3 ngực bị lún xuống)

- Tần số ép tim: 100-120 lần/ phút

Sau mỗi lần ép, đảm bảo lồng ngực trở về vị trí bình thường

A - Airway (kiểm soát đường thở)

- Ngửa đầu nạn nhân ra phía sau

- Đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cằm nạn nhân

- Đặt tay còn lại lên trán nạn nhân

- Nâng cằm nạn nhân lên trong khi ấn trán ngửa đầu ra sau, khai thông đường thở

B - Breathing (hỗ trợ hô hấp)

- Đưa luồng khí vào cơ thể nạn nhân bằng hô hấp nhân tạo miệng – miệng (hoặc miệng – miệng qua mặt nạ). Nếu không làm được, bạn có thể chỉ cần ép tim ngoài lồng ngực.

- Sau khi khai thông đường thở của nạn nhân, đặt tay lên trán nạn nhân và bóp chặt mũi.

- Mở rộng miệng của bạn và ngậm chặt vào miệng nạn nhân.

- Thổi hai lần với lượng không khí đủ nhiều để làm nở ngực nạn nhân.

“Đừng sợ thực hiện sai. Việc ép tim liên tục ngay cả khi bạn không biết hô hấp nhân tạo vẫn có giá trị hơn rất nhiều so với việc đứng chờ đợi. Chính những nhịp ép tim của đồng nghiệp trong 5-10 phút đầu tiên là nền tảng sống còn để các bác sĩ có thể thực hiện kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và can thiệp mạch vành sau đó” - BS Nguyên chia sẻ.