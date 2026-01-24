Chuyện 18: Bố mẹ nên làm gì khi phát hiện con quan hệ sớm?

Trong bối cảnh giới trẻ ngày nay tiếp cận sớm với thông tin và các mối quan hệ tình cảm, việc quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành không còn là hiện tượng hiếm. Nhưng liệu phản ứng gay gắt của cha mẹ có giúp con thay đổi, hay chỉ khiến các em khép kín và giấu giếm nhiều hơn?

Trong số mới nhất của Chuyện 18, ThS Hoàng Quốc Lân - Chuyên gia tâm lý lâm sàng sẽ phân tích những tác động tâm lý khi trẻ quan hệ sớm, nguy cơ về sức khỏe sinh sản, cảm xúc và các mối quan hệ lâu dài.

Đồng thời, chuyên gia cũng chia sẻ cách để phụ huynh đối thoại đúng cách với con, giúp các em hiểu về trách nhiệm, sự an toàn và giá trị của bản thân, thay vì chỉ trách mắng hoặc kiểm soát.