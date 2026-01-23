Nhiều ca mắc giang mai, trẻ sơ sinh cũng bị

Bệnh lây truyền qua đường tình dục gia tăng

Chia sẻ bên lề hội nghị khoa học ngành da liễu diễn ra sáng 23/1 nhân kỷ niệm 44 năm thành lập bệnh viện, PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là bệnh giang mai.

Theo PGS Doanh, các bệnh STIs là nhóm bệnh lý phức tạp, có nguy cơ lây lan cao nhưng người mắc thường mang tâm lý e ngại, che giấu bệnh, dẫn đến tự điều trị hoặc tìm đến các cơ sở y tế không chính thống.

Vết ban rải rác ở gan bàn chân trẻ mắc giang mai bẩm sinh (Ảnh: Bệnh viện Da liễu Trung ương).

Vì tâm lý e ngại, giấu bệnh, có khoảng 50% bệnh nhân mắc bệnh tình dục tự chữa, đến khi không hiệu quả mới đến khám, dẫn đến nhiều trường hợp điều trị muộn, khó khăn, tốn kém hơn. Hơn nữa, bệnh tình dục kéo dài không được điều trị sớm, không được điều trị đúng cách sẽ làm tăng nguy cơ vô sinh cũng như các di chứng của bệnh, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trong các bệnh STIS, PGS Doanh đặc biệt lưu ý sự gia tăng của bệnh giang mai không chỉ ở người lớn mà cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ 2-4 tháng tuổi mắc giang mai bẩm sinh.

Giang mai có thể lây từ mẹ sang con trong thai kỳ nếu người mẹ không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Giang mai bẩm sinh trong thai kỳ làm tăng nguy cơ thai lưu, hoặc đẻ non. Giang mai bẩm sinh không chỉ khiến trẻ suy dinh dưỡng và thiếu máu mà còn có thể gây tổn thương các cơ quan quan trọng như gan, tim, mắt, tai… và thậm chí tiến triển đến hệ thần kinh, gây biến chứng và di chứng nghiêm trọng.

Trong khi đó, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu phụ nữ mang thai chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc giang mai từ sớm.

Theo các chuyên gia, quan hệ tình dục không an toàn là một trong các con đường chủ yếu lây truyền bệnh xã hội. Thống kê trên thế giới mỗi năm có khoảng 10 triệu ca mắc mới các bệnh lây truyền qua đường tình dục thuộc lứa tuổi 15-24.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

Theo số liệu của WHO năm 2023, mỗi ngày có hơn 1 triệu ca mắc các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Các bệnh tình dục tập trung chủ yếu vào 8 bệnh chính, trong đó có 4 bệnh có thể chữa khỏi gồm: Bệnh lậu, chlamydia, giang mai, trùng roi và 4 bệnh hiện chưa chữa khỏi được chủ yếu liên quan đến virus: HBV, HSV, HPV và HIV.

Phát triển hệ thống phòng khám chuyên đề

Vì thế, trong năm 2026, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện địa phương phát triển phòng khám chuyên sâu về bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đến nay, đã có 6 phòng khám chuyên đề STIs được triển khai tại Nghệ An, Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng... Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Hương Hương).

Việc phát triển các phòng khám chuyên đề STIs tại địa phương sẽ giúp nâng cao hiệu quả tư vấn, quản lý và điều trị. Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ hỗ trợ đào tạo bác sĩ, đồng thời cung cấp một số thuốc và trang thiết bị cho các cơ sở này.

"Thực tế cho thấy, mô hình phòng khám chuyên đề đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Số lượng người bệnh được quản lý tại địa phương tăng lên đáng kể, nhiều trường hợp bệnh nặng được kiểm soát tốt, giảm mức độ nghiêm trọng, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân", Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ.

Theo PGS Doanh, trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Da liễu Trung ương từng bước khẳng định vị thế là trung tâm chuyên môn hàng đầu trong các lĩnh vực khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và chỉ đạo tuyến.

Với sự đầu tư bài bản về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn, bệnh viện đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị các bệnh lý da liễu theo hướng chuyên sâu, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, với vai trò bệnh viện tuyến đầu, trực thuộc Bộ Y tế và chịu trách nhiệm chuyên môn cho chuyên ngành Da liễu trên toàn quốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương xác định rõ: phát triển bệnh viện phải song hành với trách nhiệm nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới.

Trong năm 2026, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục đặt mục tiêu khảo sát nhu cầu và năng lực của các cơ sở y tế trên cả nước, mở rộng thêm các phòng khám chuyên đề, không chỉ tại các bệnh viện da liễu tuyến tỉnh mà còn hướng tới các khoa da liễu thuộc bệnh viện đa khoa, đưa chuyên môn sâu đến gần người dân nhất.