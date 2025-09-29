Hơn một nửa số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục xảy ra ở người trẻ

Tại Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam, diễn ra ngày 28/9 ở TPHCM, BSCK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã có bài báo cáo về “Nâng cao chất lượng quản lý và điều trị STIs” của đơn vị thời gian qua.

Thống kê cho thấy, 10 năm qua (2015-2024) số lượt khám STIs (các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục) ở Bệnh viện Da Liễu TPHCM liên tục tăng, với từ hơn 40.100 lượt vào năm 2015 lên đến gần 71.000 lượt vào năm 2024.

Một trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (Ảnh: BV).

Đáng chú ý, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng không cân xứng đến những người trẻ tuổi, với hơn một nửa số ca nhiễm trùng xảy ra ở những người 15-25 tuổi, mặc dù nhóm tuổi này chỉ chiếm 25% dân số hoạt động tình dục.

Số lượng bệnh nhân STIs dưới 18 tuổi có can thiệp thủ thuật tăng dần từ năm 2020 đến nay. Cụ thể, cả năm 2020 chỉ có 626 ca, nhưng chỉ trong 8 tháng đầu năm đã có hơn 530 ca.

Theo bác sĩ Thúy, thanh thiếu niên được coi là nhóm dân số chính, dễ bị tổn thương và là một trong những nhóm dân số thiệt thòi (có khả năng tiếp cận kém với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ, ảnh hưởng bởi sự chấp nhận của xã hội và cha mẹ, sự kỳ thị…).

Bệnh nhân dưới 18 tuổi đến Bệnh viện Da Liễu TPHCM khám STIs được ghi nhận một số thực trạng, như có dấu hiệu nghi ngờ bị xâm hại tình dục, không có người đại diện hợp pháp đi cùng, dẫn đến tiếp nhận khó và gây trì hoãn điều trị.

Để giải quyết tình trạng trên, Bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý trường hợp STIs ở người dưới 18 tuổi, giúp tạo môi trường thuận lợi làm việc cho nhân viên y tế, cũng như đảm bảo xử lý đúng, kịp thời, hiệu quả và phù hợp cho bệnh nhân.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh viện cũng từng bước cải tiến các vấn đề trong cả tầm soát, dự phòng, điều trị và tiếp cận. Có thể kể đến như việc cải tiến chất lượng xét nghiệm sàng lọc, để đạt chứng chỉ công nhận quốc tế ISO 15189:2012.

Song song đó là việc cải tiến hoạt động truyền thông, với hàng loạt sản phẩm, tin bài cung cấp thông tin về STIs qua website bệnh viện, các kênh mạng xã hội, báo chí… Ngoài ra, tại khoa Lâm sàng 3 cũng đang thực hiện mô hình tham vấn STIs.

Về điều trị, Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã chuẩn hóa và cập nhật phác đồ điều trị, áp dụng các phương pháp hiện đại, giúp xử lý tốt hơn các bệnh giang mai, mồng gà, lậu…

Mô hình tham vấn STIs tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM (Ảnh: BV).

Trong công tác dự phòng, đơn vị đã triển khai khu vực tiêm chủng vaccine ngừa bệnh STIs. Nghiên cứu cho thấy, tiêm vaccine giúp ngăn ngừa đến 94% việc virus HPV phát triển thành sùi mào gà hậu môn - sinh dục sau 3 năm theo dõi.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ y tế.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy tổng kết, các cải tiến toàn diện trong quản lý và điều trị STIs ở Bệnh viện Da Liễu TPHCM được thực hiện theo mô hình lấy người bệnh làm trung tâm, lấy bằng chứng làm nền tảng, lấy phối hợp liên ngành làm chìa khóa.