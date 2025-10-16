Hai khối u khiến khuôn mặt biến dạng

Cách đây khoảng 10 năm, anh X. (30 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) phát hiện có 2 khối u vùng cổ, được chẩn đoán ban đầu là u mạch máu.

Anh kể: "Lúc đầu chỉ là 2 khối u nhỏ, phẫu thuật xong thì vài tháng sau, khối u xuất hiện lại, to dần.

Tôi từng tìm kiếm nhiều nơi để chạy chữa, nhưng chỗ thì không có phương tiện điều trị, chỗ lại thông báo trường hợp của tôi không thể phẫu thuật vì nguy cơ tai biến cao. Cứ như vậy, tôi sống với 2 khối u suốt 10 năm".

Hai khối u lớn gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng đến ngoại hình và khiến người bệnh rơi vào tình trạng mặc cảm, sống thu mình, gặp nhiều khó khăn trong công việc, chất lượng sống suy giảm nghiêm trọng.

Những tháng gần đây, người bệnh thường xuyên khó thở, nuốt nghẹn, đau tức vùng cổ, sức khỏe giảm sút và suy nhược nhanh chóng.

Một lần tình cờ, anh nghe thông tin khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Nam Sài Gòn có nhiều bác sĩ giỏi trong lĩnh vực phẫu thuật đầu - mặt - cổ, với đầy đủ phương tiện điều trị hiện đại. Chàng trai nhanh chóng tìm đến nơi này với hy vọng cứu chữa khuôn mặt.

ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh, phụ trách khoa Liên chuyên khoa, cho biết kết quả chụp CT scan ghi nhận người bệnh có hai khối u vùng mặt - cổ, mỗi bên kích thước gần 10cm, nghi ngờ u mạch máu dị dạng tĩnh mạch. Các khối u xâm lấn sâu vào sàn miệng, dưới hàm và lan xuống vùng cạnh cổ bệnh nhân.

"Khó khăn lớn nhất trong quá trình chẩn đoán là không thể thực hiện sinh thiết để xác định bản chất lành tính hay ác tính của khối u. Bởi khác với u tạng đặc, việc chọc hút lấy mẫu mô trong quá trình sinh thiết u mạch máu tiềm ẩn nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng cao", bác sĩ Vinh nói.

7 tiếng phẫu thuật tìm đường sống cho chàng trai

Với các đặc điểm phức tạp nêu trên, việc phẫu thuật loại bỏ khối u và gửi mẫu giải phẫu bệnh được xem là phương án tối ưu mà đội ngũ bác sĩ Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn lên kế hoạch.

Tuy nhiên, khu vực mặt - cổ tập trung nhiều mạch máu lớn và dây thần kinh quan trọng, khiến ca phẫu thuật tiềm ẩn nguy cơ mất máu nặng, tổn thương thần kinh dẫn đến liệt mặt, rối loạn vận động hoặc biến chứng nguy hiểm khác.

Thách thức hơn, với khối u tại tĩnh mạch, ê-kíp không thể áp dụng kỹ thuật nút mạch (thuyên tắc mạch) để "bỏ đói" khối u trước khi mổ, nhằm giảm thiểu nguy cơ chảy máu như các khối u tại động mạch.

Vì hệ tĩnh mạch có thể gây hiện tượng trào ngược dòng chảy của máu khi bị tắc mạch máu, hoặc các vật liệu nút mạch thay đổi vị trí gây áp lực lớn lên tim hoặc tắc mạch khác, làm tăng nguy cơ tử vong.

Vì vậy, để an toàn nhất, bệnh nhân cần được phẫu thuật mở, với yêu cầu kỹ thuật cao, sự phối hợp chặt chẽ và kinh nghiệm dày dặn của ê-kíp phẫu thuật.

"Trước ca mổ, các bác sĩ đã phải tính toán kỹ lưỡng phương án xử trí, chuẩn bị đầy đủ phương tiện hồi sức, đơn vị máu và các thiết bị hỗ trợ cầm máu hiện đại. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hạn chế tối đa nguy cơ và đảm bảo an toàn cho người bệnh", bác sĩ Vinh chia sẻ.

ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh trong ca mổ kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ (Ảnh: BVCC).

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ do bác sĩ Lê Nhật Vinh phối hợp cùng ê-kíp khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Quá trình mổ được chia thành nhiều bước.

Đầu tiên, ê-kíp đặt catheter động mạch để theo dõi huyết áp, kiểm soát nguy cơ mất máu. Sau đó, cẩn trọng tiếp cận từng khối u 2 bên mặt, khéo léo kiểm soát các mạch máu và tỉ mỉ tách các khối u ra khỏi dây thần kinh mặt cũng như các cấu trúc quan trọng vùng hàm - mặt - cổ.

Khi bắt đầu tiếp cận vị trí tổn thương, các bác sĩ nhận thấy các khối u không giống với u mạch máu bình thường. Chúng không chỉ to mà còn bám sát, thậm chí bao quanh nhiều cấu trúc và dây thần kinh quan trọng của vùng mặt - cổ.

Nhờ các hệ thống điều trị hiện đại như dao mổ siêu âm có khả năng cầm máu ngay trong giai đoạn phẫu thuật, ê-kíp đã hạn chế tối đa các biến chứng như mất máu và tổn thương dây thần kinh.

Hậu phẫu, hai khối u khổng lồ (kích thước khoảng 7x10cm) ở cả hai bên mặt đã được bóc tách trọn vẹn, đồng thời được gửi mẫu làm giải phẫu bệnh. Toàn bộ dây thần kinh mặt số VII được bảo tồn nguyên vẹn, giúp người bệnh giữ lại chức năng vận động cơ mặt sau phẫu thuật.

Hồi phục khả quan, chấm dứt mặc cảm

Sau phẫu thuật, anh X. tỉnh táo, không gặp biến chứng về hô hấp hay vận động vùng mặt. Bệnh nhân có thể ăn thức ăn lỏng và sinh hoạt bình thường, không còn cảm giác khó nuốt hay khó thở như trước.

Đường mổ tinh tế đã giúp chàng trai giữ lại vẻ thẩm mỹ cho khuôn mặt, không viêm sưng hay biến dạng. Tin vui càng trọn vẹn hơn khi kết quả giải phẫu bệnh cho thấy cả 2 khối u đều là u mạch máu lành tính.

Trải qua 10 ngày điều trị tích cực, anh X. xuất viện cùng gia đình, chấm dứt mặc cảm tưởng chừng sẽ đeo bám cả đời.

Người bệnh hồi phục sau mổ (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Lê Nhật Vinh cho biết thêm, các khối u khổng lồ vùng mặt như trường hợp trên là bệnh lý hiếm gặp nhưng thường lành tính. Tuy nhiên, chúng có thể xâm lấn sâu, chèn ép nhiều vị trí, gây ra các biến chứng nguy hiểm như khó nuốt, khó thở, biến dạng khuôn mặt.

Ngoài ra, một số khối u mạch máu có thể biến đổi bản chất thành ác tính, đòi hỏi phối hợp thêm việc hóa - xạ trị để có thể kiểm soát bệnh tốt.

Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi phát hiện bất kỳ khối bất thường nào vùng mặt - cổ, mà cần thăm khám sớm tại các cơ sở có chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Phẫu thuật đầu cổ để được chẩn đoán và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp.