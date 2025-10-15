Thầy phán "mũi thấp, vận nghèo" rồi... sửa mũi cho khách, gây tai biến nặng

Tối 14/10, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc một bệnh viện đa khoa ở TPHCM cho biết, vừa qua ông đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị biến chứng thẩm mỹ rất nặng.

Từ "xăm chỉ tay đổi vận" đến chiếc mũi hoại tử 65 triệu đồng

Bệnh nhân là chị K. (43 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mũi sưng tấy, đỏ tím, bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Khai thác bệnh sử, chị K. cho biết tình cờ thấy quảng cáo trên mạng xã hội về việc "xăm chỉ tay phong thủy - đổi vận, hút tài lộc tức thì" chỉ với 200.000 đồng. Khi đến cơ sở, người tự xưng là "thầy phong thủy Thái Lan" phán chị có "mũi thấp thì vận nghèo, môi mỏng duyên không bền, mắt sụp là tướng khổ".

Từ chỗ đi xem phong thủy, chị K. bị dẫn dụ sửa mũi (Ảnh: BV).

Từ những lời bói này, chị K. bị dẫn dụ thực hiện hàng loạt dịch vụ "thẩm mỹ đổi vận" với tổng chi phí lên đến 65 triệu đồng, bao gồm: luồn chỉ nâng mũi; cấy chỉ rãnh mũi - má; treo chân mày và xăm mày "mở vận"; phun môi "đổi duyên"; căng chỉ thái dương, nâng đuôi mắt và xóa nhăn.

Khoảng 10 ngày sau can thiệp, mũi người phụ nữ bắt đầu sưng đỏ, đau nhức và chảy dịch. Nhưng mỗi lần quay lại phản ánh, cơ sở lại thao túng tâm lý khách hàng, giải thích rằng đó là "dấu hiệu cơ thể thải độc, tướng đang chuyển vận". Sau đó, chị K. lại được tư vấn tiêm thêm mỡ vào vùng mũi.

Hai tuần sau tiêm lần hai, vùng mũi bệnh nhân chuyển màu đen tím lan rộng. Lúc này, bệnh nhân quay lại yêu cầu xử lý thì cơ sở đã đổi tên và xóa bảng hiệu.

Vì tin lời thầy rằng "đã khai ngày tháng năm sinh để làm phép, nếu phản lại sẽ bị yểm bùa ngược lại", chị K. rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi đến mức không dám trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ đến khi vùng mũi biến chứng dữ dội, bệnh nhân mới gắng gượng tìm đến bệnh viện cầu cứu.

Khi vào viện, mũi bệnh nhân đã biến dạng nặng nề (Ảnh: BV).

Cảnh báo việc mê tín biến mình thành nạn nhân thẩm mỹ

Quan sát lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung ghi nhận vùng da dọc sống mũi bệnh nhân viêm đỏ lan tỏa, phù nề và xuất hiện ổ hoại tử đen, kèm thâm nhiễm mô xung quanh.

Đây là dấu hiệu điển hình của thiếu máu cục bộ mô mũi do tắc mạch hoặc nhiễm trùng hoại tử mô mềm, đến từ hậu quả của việc luồn chỉ không rõ nguồn gốc và bơm chất lạ trôi nổi vào mũi.

Ê-kíp điều trị đã tiến hành nạo sạch mô chết, kiểm soát nhiễm trùng và lên kế hoạch tái tạo mũi nhiều giai đoạn cho bệnh nhân. Khi bắt đầu xử lý, các bác sĩ phát hiện bên trong mũi người phụ nữ toàn dịch lợn cợn, nhiễm trùng ăn sâu vào nền xương, thông sâu vào khoang vách ngăn.

Cấu trúc sụn mũi bệnh nhân bị phá hủy gần như toàn phần, niêm mạc bên trong sưng phồng và dính chặt. Ê-kíp phải vừa làm sạch, vừa kiểm soát chảy máu, vừa dẫn lưu ổ viêm trong nhiều giờ liền để ngăn nhiễm trùng lan rộng.

"Chỉ cần chậm thêm vài ngày, bệnh nhân có thể mất luôn phần mũi, thậm chí ảnh hưởng đến thị giác và đường thở. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và sẽ được truyền kháng sinh liên tục 7 ngày, cũng như tiếp tục theo dõi", bác sĩ Tú Dung chia sẻ.

Theo bác sĩ Tú Dung, mỗi thủ thuật trên gương mặt dù là nhỏ nhất đều tác động đến hệ mạch máu và dây thần kinh vùng mặt. Chỉ cần tiêm sai vị trí hay một sợi chỉ cấy không đúng lớp mô có thể gây tắc mạch, hoại tử.

"Rất nhiều người đến với chúng tôi trong tình trạng biến chứng nặng, với điểm chung là tin vào lời quảng cáo làm đẹp giá rẻ, hoặc tin vào phong thủy đổi vận của những người không phải bác sĩ", bác sĩ Tú Dung nói.

Từ góc nhìn chuyên môn, bác sĩ Tú Dung cảnh báo việc gắn mê tín phong thủy vào làm đẹp là một hình thức lợi dụng tâm lý bất an và khát vọng thay đổi bản thân của phụ nữ Việt.

Một khi biến chứng xảy ra, nạn nhân không chỉ mất thẩm mỹ mà còn để lại di chứng nặng nề về thể chất và tâm lý, nhiều trường hợp không thể phục hồi hoàn toàn.