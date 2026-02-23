Cấp cứu tai nạn ở Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết tăng mạnh

Sáng 23/2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã báo cáo về số liệu hoạt động chuyên môn trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ vừa qua.

Theo đó, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2.458 bệnh nhân vào cấp cứu (trung bình 273 ca/ngày). Trong đó, bệnh nhân ngoại khoa ghi nhận gần 1.200 ca.

Phân loại bệnh cho thấy có 429 ca do tai nạn giao thông, 171 ca tai nạn sinh hoạt, 24 ca cấp cứu do đả thương và 19 trường hợp bị ngộ độc.

So sánh cùng kỳ nghỉ năm ngoái, số ca tai nạn giao thông có tăng, các mặt bệnh đả thương và ngộ độc đều giảm. Đáng chú ý, số ca bị tai nạn sinh hoạt cấp cứu tăng hơn gấp đôi (Tết năm ngoái ghi nhận 82 ca).

Trong 9 ngày nghỉ Tết, các bác sĩ ở Chợ Rẫy phẫu thuật cấp cứu 325 ca, trong đó có gần 200 ca chuyển từ khoa Cấp cứu đến. Theo chuyên khoa, Chỉnh hình chiếm nhiều ca phẫu thuật cấp cứu nhất (97 ca), sau đó là Thần kinh (79 ca), Ngoại Tiêu hóa (59 ca), Tai Mũi Họng (24 ca)...

Một trường hợp được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán (Ảnh: CTV).

Về điều trị nội trú, số ca bệnh nằm viện tăng lên đáng kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, với 904 ca trong ngày 14/2, tăng lên 1.568 ca ngày 22/2. Đến 7h ngày 23/2, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hàng ngàn trường hợp nội trú, phân bổ ở hơn 40 chuyên khoa.

Đáng chú ý, một số khoa đã vượt công suất giường, như Tim mạch can thiệp (hơn 137%), Nội Tiêu hóa và Nội Cơ - Xương - Khớp (gần 121%), Nội tiết (hơn 110%), Nội thần kinh (gần 108%).

Trải qua 9 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy dùng tổng cộng 897 đơn vị máu (loại 350ml) để điều trị, tăng hàng chục đơn vị máu so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện bệnh viện còn lưu trữ hơn 5.300 đơn vị máu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong mọi tình huống.

Sau kỳ nghỉ Tết, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy sẽ tổ chức tiếp nhận hiến máu toàn phần tình nguyện trở lại từ ngày 23/2.