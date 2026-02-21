Tết hạnh phúc nhất của gia đình giảng viên được “người dưng” hiến gan

Những ngày cuối tháng Chạp, chị Trang (39 tuổi) vẫn tranh thủ làm việc để kiếm thêm ít thu nhập, cho gia đình có một cái Tết tươm tất hơn. Ở nhà, việc chăm sóc anh C.Q.K. (chồng chị Trang) được giao phó cho con gái lớn 10 tuổi và mẹ chồng chị.

Anh K. là nam giảng viên đã trải qua ca ghép gan hơn 10 tiếng từ phần tạng hiến của “người dưng”, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận thời gian qua.

Hồi phục tốt từng ngày

Không giấu được niềm vui dù chia sẻ vội qua điện thoại, chị Trang cho biết, sau ca đại phẫu đầu cam go, sức khỏe chồng chị hiện tiến triển tốt qua từng ngày. Anh đã tái khám hai lần kể từ ngày xuất viện, với các chỉ số sức khỏe cải thiện rõ rệt. Bác sĩ cũng điều chỉnh thuốc phù hợp, để cơ thể anh thích nghi tốt hơn với gan mới, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Nam giảng viên được ghép gan trong ngày xuất viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Hiện tại, nam giảng viên đã ăn uống được bình thường, nói chuyện rõ ràng. Từ chỗ chưa thể tự đi lại khi mới xuất viện, nay anh đã bắt đầu tập đi, có thể tự đứng và bước chậm với sự hỗ trợ của người thân.

Do sức đề kháng còn yếu, bệnh nhân vẫn phải hạn chế tiếp xúc đông người, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn cách ly theo chỉ định của bác sĩ để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Dù vậy, tinh thần anh rất lạc quan. Nam giảng viên luôn nói với vợ con, rằng niềm vui lớn nhất là được trở về nhà, được nghe tiếng trẻ thơ nói cười trong dịp Tết.

Chứng kiến từng ngày tập luyện, cố gắng trở lại với cuộc sống của chồng, chị Trang càng thêm trân quý gia đình mình hiện tại. Giờ đây, mơ ước lớn nhất của người vợ là việc chồng tiếp tục hồi phục tốt, sớm lấy lại thể lực, có thể tự chăm sóc mình và từng bước trở lại nhịp sống, công việc như trước.

“Đây là cái Tết thật đặc biệt, vì chồng tôi vừa vượt qua những ngày cận kề cửa tử. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm điều trị, giúp anh có cơ hội trở về bên người thân.

Tết này có thể không quá đầy đủ về vật chất, nhưng chắc là Tết vui nhất từ trước đến nay của tôi. Mong mọi người ai cũng được sum họp đầy đủ trong năm mới”, chị Trang bày tỏ.

Anh K. và con gái tại quê nhà những ngày cận Tết (Ảnh: NT).

Cái Tết hạnh phúc nhất cuộc đời

Nhớ lại những ngày đồng hành cùng con từ quê nhà di chuyển đến TPHCM điều trị căn bệnh suy gan tối cấp, bà Thu Hương (64 tuổi, mẹ ruột anh K.) vẫn cảm thấy như một giấc mơ.

“Thực sự lúc đó, mọi thứ đến quá bất ngờ. Nghe bác sĩ nói chỉ còn con đường ghép gan mới có thể cứu sống con, tôi như không thở được vì rất sốc.

Chúng tôi chạy đôn chạy đáo tìm người hiến, từ em trai, họ hàng, chú bác ruột đến bạn bè thân quen, nhưng không ai phù hợp. Ai cũng sẵn sàng xét nghiệm, nhưng kết quả đều không tương thích.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, một cháu sinh viên đã tình nguyện hiến gan, và may mắn mọi chỉ số đều phù hợp. Điều đó như một phép màu. Ca ghép được thực hiện khẩn cấp xuyên đêm, từ 10h hôm trước đến 7h hôm sau. Khi ca mổ thành công, tôi có cảm giác như con mình được sinh ra lần nữa.

Bà Thu Hương những ngày chăm sóc con tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù không có quan hệ huyết thống, bạn sinh viên ấy vẫn sẵn sàng hiến một phần cơ thể để cứu con tôi. Gia đình tôi đã xem cháu như con ruột, luôn dặn lòng phải quan tâm, hỗ trợ việc học hành và tương lai của em sau này. Đây là nghĩa tình mà cả đời chúng tôi không thể quên”, người mẹ chia sẻ, giọng run run.

Sau ca mổ, cả gia đình bà Hương lại có thêm những ngày hồi hộp, khi bệnh nhân gặp các biến chứng bất lợi, như viêm phổi, thải ghép cấp, thể trạng suy kiệt, gặp khó khăn trong phục hồi chức năng. Ê-kíp điều trị phải cân đo đong đếm từng liều thuốc, phối hợp với dinh dưỡng, vật lý trị liệu và hỗ trợ tinh thần sát sao.

Nhờ vậy, từ chỗ rất yếu, bệnh nhân dần hồi phục rất tốt, chức năng gan ổn định, ăn uống bình thường, tinh thần vui vẻ.

“Cảm ơn tất cả ê-kíp mổ hơn 50 người và toàn bộ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Nếu không có họ và sự chung tay của nhiều người, gia đình tôi không thể vượt qua, tương lai của con tôi đã khép lại. Trình độ của các bác sĩ Việt Nam quá giỏi.

Qua câu chuyện của con tôi, mong những ai mắc viêm gan hãy tầm soát sức khỏe định kỳ và tuân thủ điều trị, đừng chủ quan để phải gặp những biến chứng nguy hiểm.

Với gia đình tôi, đây là cái Tết hạnh phúc nhất cuộc đời, bởi được sum họp đầy đủ sau những ngày tưởng chừng đã mất đi hy vọng”, bà Thu Hương nói và chia sẻ những hình ảnh nam giảng viên tập bước đi, vui vẻ bên cạnh nồi thịt kho tàu, hoa trái mừng xuân.

Gia đình nam giảng viên đón một cái Tết ấm áp, đặc biệt (Ảnh: NT).

ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Quân y 175, trường hợp của nam giảng viên tên K. là ca ghép gan khó nhất từ trước đến nay mà nơi này thực hiện, khi bệnh nhân đã hôn mê gan và thở máy nhiều ngày trước đó.

“Theo khuyến cáo, thời điểm tốt nhất để ghép gan là 4-6 ngày kể từ khi xuất hiện suy gan cấp, và nếu bệnh nhân đã thở máy thì nên tiến hành trong 3-4 ngày. Quá mốc thời gian này, nguy cơ viêm phổi và thất bại ghép tăng rất cao.

Chúng tôi thực hiện ghép cho bệnh nhân vào ngày thứ tư, đúng vào giai đoạn rủi ro nhất. Thành công của trường hợp này có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng tôi tự tin hơn khi tiếp cận những trường hợp phức tạp trong tương lai, nhất là đối với một đơn vị mới triển khai ghép gan chưa đầy một năm”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Năm 2026 Bệnh viện Quân y 175 đặt mục tiêu thực hiện thành công 15 ca ghép gan. Trong đó, các bác sĩ sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật nội soi trong lấy mảnh ghép, nhằm giảm xâm lấn, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm tốt hơn sức khỏe lâu dài cho người hiến.

Ca ghép gan thực hiện tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: Bảo Quyên).

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng hướng tới phát triển ghép gan từ người hiến chết não, mang lại thêm hy vọng cho nhiều trường hợp suy gan nặng. Để làm được điều này, ngoài vấn đề chuyên môn kỹ thuật, cần phát triển đồng bộ công tác tư vấn, vận động và điều phối hiến ghép tạng.