Căn bệnh khiến tim có dòng máu chảy "lạ", nguy cơ đột quỵ nhưng ít biết sớm

Vừa qua, người đàn ông tên K.V. (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã từ nước bạn xa xôi đến một bệnh viện ở TPHCM khám trong tình trạng khó thở thường xuyên, khiến các hoạt động thường ngày cũng gặp khó khăn.

Kết quả siêu âm tim qua thành ngực cho thấy, anh mắc dị tật thông liên nhĩ. Đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh khiến dòng máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ trái và phải, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi.

Theo BSCKI Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Đáng chú ý, thực tế nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng hoặc vô tình được chẩn đoán qua khám sức khỏe định kỳ.

Tại Khoa Tim mạch can thiệp, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành siêu âm tim qua thực quản để đánh giá chính xác tình trạng của bệnh nhân, sau đó họ quyết định lựa chọn kỹ thuật can thiệp bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ.

Đây là thủ thuật ít xâm lấn, không cần phẫu thuật mở ngực, chỉ gây tê tại chỗ. Bằng cách luồn ống thông từ tĩnh mạch đùi, bác sĩ đưa một thiết bị nhỏ hình chiếc dù đến đúng vị trí và đóng kín lỗ thông nhĩ. Sau một ngày can thiệp, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

BSCKI Lê Văn Tuyến cho biết, lỗ thông liên nhĩ lớn có thể khiến lượng máu về tim phải tăng lên, buộc tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Nếu không điều trị, bệnh nhân có nguy cơ gặp các tình trạng như rối loạn nhịp tim, suy tim, viêm phổi hoặc đột quỵ.

So với phẫu thuật tim hở, phương pháp bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ có nhiều lợi ích như ít xâm lấn, phục hồi nhanh và ít biến chứng hơn. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt với những người trưởng thành phát hiện bệnh muộn.

Bác sĩ Tuyến nhấn mạnh, việc khám tim mạch định kỳ có vai trò quan trọng, nhất là với những người thường xuyên gặp triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực hoặc hồi hộp. Việc phát hiện sớm bệnh sẽ giúp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm về sau.

Trước đó, bà K.D. (62 tuổi) sau nhiều năm chịu đựng cơn đau lưng dai dẳng cũng đã quyết định vượt hàng trăm ki-lô-mét từ Campuchia đến bệnh viện ở TPHCM cầu cứu, khi 2 chân có nguy cơ liệt.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống đã phối hợp cùng Khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật điều trị cho bà D. bằng phương pháp cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng (TLIF).

Ca mổ được tiến hành trong 5 giờ căng thẳng. Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, bà D. đã có thể tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của đai lưng. Sau một tuần theo dõi tích cực, bà được xuất viện với sức khỏe ổn định.