Bà K.D. (62 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhiều năm chịu đựng cơn đau lưng dai dẳng, tê bì chi dưới. Người phụ nữ đã đi một số bệnh viện tại địa phương để tìm cách chữa trị nhưng không thuyên giảm.

Vượt hàng trăm km đến cầu cứu bác sĩ ở TPHCM

Tưởng chừng phải gắn bó với cơn đau này suốt đời, câu chuyện hồi phục kỳ diệu của người hàng xóm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) đã thắp lên niềm tin mới, để bà D. quyết định tìm đến bệnh viện ở Việt Nam với hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường.

Tại đây, bà được các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thoái hóa cột sống nặng, trượt đốt sống L3, hẹp ống sống đa tầng từ L3 đến S1, kèm lồi đĩa đệm L3-L4, L4-L5 và L5-S1 chèn ép các rễ thần kinh L4-L5-S1.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn kiểm tra tình trạng của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Những tổn thương này không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Toàn bộ vùng thắt lưng của người bệnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do các biến chứng của thoái hóa cột sống gây chèn ép rễ thần kinh. Nếu tình trạng này không được can thiệp phẫu thuật, người bệnh có nguy cơ yếu liệt chi dưới rất cao trong vài năm nữa”, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, khoa Ngoại thần kinh - Cột sống chia sẻ.

Ca mổ 5 giờ đồng hồ và hành trình phục hồi thần tốc

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp khoa Ngoại thần kinh - Cột sống gồm BS.CKI Nguyễn Hải Tâm và BS Nguyễn Tài Thiện đã phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật điều trị cho bà D. bằng phương pháp phẫu thuật cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng (TLIF).

Ê-kíp phẫu thuật thực hiện kỹ thuật TLIF cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Đây là một trong những kỹ thuật cao trong điều trị hẹp ống sống, đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn vững vàng, thao tác chính xác để tránh biến chứng nguy hiểm.

Thử thách càng lớn hơn khi bệnh nhân có bệnh nền tăng huyết áp vô căn - tình trạng khiến huyết áp dễ dao động bất thường trong mổ - làm tăng nguy cơ chảy máu và biến chứng tim mạch.

Trong suốt 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tiếp cận vị trí tổn thương từ phía sau, cắt tạo hình các đốt sống bị thoái hóa nhằm mở rộng ống sống và giải phóng triệt để các rễ thần kinh bị chèn ép.

Người bệnh tập đi lại dưới sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ (Ảnh: BVCC)

Sau đó, ê-kíp tiếp tục thay thế 3 đĩa đệm bị tổn thương bằng các đĩa đệm nhân tạo, đồng thời đặt 8 vít chuyên dụng để cố định cột sống, nhằm ngăn ngừa khả năng trượt đốt sống.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, lượng máu mất được kiểm soát an toàn. Kết quả kiểm tra sau mổ cho thấy cột sống vững chắc trở lại, không có biến chứng.

Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, bà D. đã có thể tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của đai lưng.

Sau một tuần theo dõi tích cực, sức khỏe ổn định, bà được xuất viện trở về Campuchia trong niềm vui của gia đình.

Phương pháp mổ hiện đại cải thiện chất lượng sống cho người bệnh

Theo các bác sĩ, hẹp ống sống thường bắt nguồn từ thoái hóa cột sống - một bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi - gây đau lưng kéo dài, tê bì tay chân và hạn chế nghiêm trọng khả năng vận động. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp phải những biến chứng nặng nề như yếu, liệt chi hoặc rối loạn đại tiểu tiện.

Với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp phẫu thuật đã ra đời, mở ra hy vọng mới cho người bệnh. Trong đó, kỹ thuật TLIF nổi bật nhờ khả năng giải ép triệt để, giảm đau nhanh, phục hồi sớm và an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp.

Ca bệnh của bà K.D tại chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là minh chứng cho năng lực chuyên môn và hiệu quả của phương pháp này.

Với đội ngũ chuyên gia và hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đang dần trở thành địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý cột sống phức tạp, không những cho người dân trong nước mà cả với nhiều người bệnh nước ngoài.