Bệnh viện ở TPHCM lần đầu làm thủ thuật "cực kỳ hiếm" cứu con trong bụng mẹ

Thai nhi nguy kịch vì khối u nhau thai khổng lồ

Một phụ nữ trẻ mang thai lần đầu, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) khi thai ở tuần thứ 28, với triệu chứng khó thở và mệt mỏi.

Qua siêu âm tim thai, PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh Tim mạch phát hiện tình trạng nguy cấp, khi thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng, cùng lúc có một khối u nhau thai khổng lồ.

Khối u này tăng sinh mạch máu, làm tăng lưu lượng máu đổ về tim thai, dẫn đến quá tải tuần hoàn và suy tim. Đây là một tình huống lâm sàng nguy hiểm, đẩy thai nhi vào trạng thái "ngàn cân treo sợi tóc". Trong khi đó, thai nhi đang ở ngưỡng non tháng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sinh sớm.

TS.BS Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản cho biết, thai nhi sinh non có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Nhưng với trường hợp nêu trên, các bác sĩ nhận thấy không thể trì hoãn thêm.

Trước tình huống cấp bách, một hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ thuộc chuyên khoa sản, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch và các phòng chức năng được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

Toàn bộ ê-kíp thống nhất lựa chọn can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai, với mục tiêu giải phóng áp lực cho tim thai và kéo dài thời gian mang thai thêm ít nhất 4 tuần.

Thai nhi được xác định có nhiều tình trạng nguy hiểm, cần can thiệp gấp (Ảnh: BV).

PGS.TS Võ Tấn Đức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, thông thường các thủ thuật can thiệp nội mạch được thực hiện dưới hướng dẫn của tia X. Tuy nhiên, để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm tia xạ, toàn bộ quy trình lần này phải thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm.

Việc chọc kim xuyên qua thành bụng vào tử cung của thai phụ để định vị, tiếp cận mạch máu chính của khối u đòi hỏi độ chính xác rất cao, sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm dày dạn của ê-kíp can thiệp.

Thực hiện thủ thuật "cực kỳ hiếm" cứu con trong bụng mẹ

Bắt đầu can thiệp, ê-kíp sử dụng coil (lò xo kim loại nhỏ) để làm tắc mạch khối u. Nhưng lưu lượng máu quá lớn nên dòng chảy không thể bị chặn hoàn toàn. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: sử dụng keo sinh học để lấp đầy các khoảng hở quanh coil và mạch máu.

Thao tác này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi nếu keo sinh học theo dòng máu đi vào tim hoặc não thai nhi, nguy cơ tắc các mạch máu quan trọng là rất lớn, có thể dẫn đến việc bệnh nhi tử vong.

Kết quả sau can thiệp, dòng máu đổ về tim thai giảm nhanh chóng, khối u co nhỏ lại và tình trạng tim thai được phục hồi. Thai kỳ tiếp tục được duy trì không chỉ đến mốc 32 tuần như kỳ vọng ban đầu, mà kéo dài đến 39,5 tuần.

Sau can thiệp, thai nhi chào đời an toàn ở tuần thai thứ 39 (Ảnh: BV).

Sau đó, em bé chào đời an toàn, không cần bất kỳ can thiệp cấp cứu nào. Hiện tại, bé đã hơn 4 tháng tuổi, có sức khỏe ổn định, phát triển tốt và đang được theo dõi định kỳ sau sinh.

Đây cũng là lần đầu tiên, BV ĐHYD thực hiện thành công thủ thuật can thiệp cực kỳ hiếm và phức tạp nêu trên.

Trải qua hành trình làm mẹ đầy thử thách, chị T.N.B. (30 tuổi, ngụ TPHCM) xúc động cho biết, khi được thông báo về tình trạng nguy kịch của thai nhi, mặc dù được bác sĩ giải thích tận tình, chị vẫn không giấu được lo lắng, sợ hãi vì phải thực hiện kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Tôi tự nhủ nếu không cố gắng, có thể sau này sẽ hối hận. Vì vậy tôi đã tin tưởng đội ngũ y bác sĩ và quyết định đồng hành cùng phương án can thiệp.

Tôi hy vọng ca thành công này sẽ mở ra những bước tiến mới cho y học bào thai tại Việt Nam, giúp nhiều gia đình khác có thêm hy vọng như chúng tôi hôm nay”, chị B. nói.

Thủ thuật "cực kỳ hiếm và phức tạp" trong bào thai đã được bệnh viện ở TPHCM thực hiện thành công (Ảnh: BV).

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện nhận định, đây không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trái tim đầy trách nhiệm của người thầy thuốc.

Thành công của phối hợp đa chuyên khoa trong trường hợp vừa qua đã góp phần vào sự phát triển y học bào thai trong nước.