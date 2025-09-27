Đau đớn dữ dội nhưng âm thầm chịu đựng

Đau lưng mạn tính là bệnh lý xương khớp phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Không chỉ gây mất ngủ triền miên, cơn đau kéo dài còn khiến người bệnh dần đánh mất niềm vui vận động, bỏ dở công việc và sở thích.

Nhiều người bệnh lớn tuổi chia sẻ, nỗi lo lớn nhất của họ không phải cơn đau hành hạ, mà là sự áy náy khi thấy mình dần trở thành gánh nặng cho con cháu.

Vì vậy, thay vì chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ, họ chọn âm thầm chịu đựng để tránh phiền hà đến gia đình, khiến bệnh tiến triển nặng hơn, không được can thiệp sớm và đúng cách. Sau đó, họ phải đối diện với cơn đau mạn tính khó kiểm soát, rối loạn vận động, thậm chí mất khả năng đi lại.

Đây cũng chính là tình cảnh mà bà N. (59 tuổi) phải chịu đựng. Suốt nhiều năm chung sống với cơn đau lưng kéo dài lan xuống cả hai chân, bà N. đi lại ngày càng khó khăn. Những ngày gần đây, khi cơn đau dữ dội đến mức gần như mất khả năng vận động, bà N. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM).

Kết quả chụp MRI cho thấy, bà N. bị thoái hóa cột sống kèm thoát vị đĩa đệm đa tầng (L4-L5; L5-S1) gây chèn ép rễ thần kinh cột sống - nguyên nhân khiến bà đau lưng nhiều năm và nguy cơ liệt chi nếu không được điều trị kịp thời.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp TLIF nhằm giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép, đồng thời tái tạo sự vững chắc cho cột sống bệnh nhân.

Cột sống của người bệnh trước và sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

2 ngày sau mổ đã ngồi dậy được nhờ kỹ thuật TLIF

TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) là kỹ thuật cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt sống qua lỗ liên hợp, cho phép bác sĩ lấy phần đĩa đệm bị trượt ra ngoài gây chèn ép dây thần kinh, đồng thời cố định hai đốt sống để tái tạo sự ổn định của cột sống. Kỹ thuật này thường áp dụng trong những trường hợp thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống hoặc hẹp ống sống nặng.

Vì là một kỹ thuật cao, TLIF đòi hỏi phẫu thuật viên phải có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm dày dặn và thao tác chính xác. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình giải ép hoặc cố định cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, mất vững cột sống hay tái phát thoát vị.

Với trường hợp của bà N., tình trạng thoái hóa cột sống kèm thoát vị nặng buộc ê-kíp phải lựa chọn tiếp cận từ phía sau, nhằm xác định chính xác vị trí tổn thương, giải phóng rễ thần kinh đa tầng và đặt vít tái tạo cột sống vốn đã suy yếu.

2 ngày sau phẫu thuật, bà N. đã có thể tự ngồi dậy và bắt đầu chương trình phục hồi. Một tuần sau, bà xuất viện với sức khỏe ổn định, tự sinh hoạt và vận động nhẹ nhàng.

Ê-kíp phẫu thuật cho người bệnh bằng kỹ thuật TLIF (Ảnh: BVCC)

Hy vọng mới giải thoát căn bệnh bị coi là “chuyện thường tình” tuổi xế chiều

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, cho biết phần lớn người bệnh đau lưng thường chủ quan, bỏ qua những cơn đau thoáng qua và cho rằng đây là “chuyện thường tình” của tuổi xế chiều, nghỉ ngơi sẽ giải quyết tất cả.

Theo thời gian, cơn đau ngày càng dữ dội, lan xuống chân, gây tê bì, yếu cơ. Trong nhiều trường hợp dù đã dùng thuốc hay vật lý trị liệu, triệu chứng chỉ cải thiện tạm thời rồi tái phát, thậm chí nặng hơn.

Bác sĩ Tâm phân tích, nhiều người bệnh thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa cột sống thường bắt đầu bằng điều trị bảo tồn: Dùng thuốc, nghỉ ngơi, vật lý trị liệu hoặc tiêm giảm đau ngoài màng cứng.

Nhưng khi bệnh tiến triển nặng, những biện pháp này chỉ mang lại hiệu quả tạm thời, không giải quyết được nguyên nhân gây chèn ép. Can thiệp phẫu thuật lúc này trở thành lựa chọn cần thiết để ngăn ngừa biến chứng.

“Phẫu thuật TLIF thường được chỉ định cho các trường hợp nặng không đáp ứng điều trị nội khoa”, bác sĩ Tâm nhấn mạnh.

Mặc khác, công nghệ hỗ trợ là yếu tố then chốt của kỹ thuật này. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các ca TLIF được thực hiện với sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, bộ dụng cụ cố định cột sống thế hệ mới và đặc biệt là hệ thống định vị StealthStation™ S8 tích hợp quang học và từ trường.

Nhờ vậy, bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí tổn thương, đặt vít cột sống an toàn, đó giảm rủi ro biến chứng và tối ưu hiệu quả hồi phục cho người bệnh.

Với những ưu điểm nêu trên, phẫu thuật TLIF mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh cột sống nặng, đặc biệt ở nhóm trung niên và cao tuổi.

Không chỉ giúp thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn kéo dài, kỹ thuật này còn mang lại sự an tâm khi người bệnh có thể tự vận động, sinh hoạt mà không lo trở thành gánh nặng cho gia đình.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nhiều trường hợp đau lưng kinh niên đã được điều trị thành công, tìm lại giấc ngủ trọn vẹn và niềm vui vận động.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống công nghệ hiện đại, bệnh viện đang trở thành địa chỉ tin cậy trên hành trình phục hồi và nâng cao chất lượng sống.