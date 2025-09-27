Bệnh viện báo cáo vụ nhiều cháu bé đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

Chiều 26/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) đã có báo cáo ban đầu gửi đến Sở Y tế TPHCM, trong vụ nhiều người tại chung cư ở TPHCM đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Cụ thể, từ hơn 0h ngày 24/9, Bệnh viện Lê Văn Việt lần lượt tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân liên quan vụ việc.

Trường hợp thứ nhất là bé trai tên N.N.B.U. (7 tuổi, ngụ phường Long Bình, TPHCM). Theo bệnh sử, sáng 23/9 bé có ăn bánh mì tại tiệm bánh mì R., đến chiều có ăn thanh long cắt sẵn tại siêu thị.

Khoảng 20h cùng ngày, bé lên cơn sốt cao liên tục, nôn ói 5-6 lần, đau bụng quanh rốn, tiêu lỏng 2-3 lần phân vàng, đừ, mệt. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, được điều trị tích cực và xuất viện chiều 26/9.

Nhiều người đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì (Ảnh minh họa: HL).

Trường hợp thứ hai là bé N.N.B.A. (4 tuổi, em trai bé U.), cũng có tiền sử ăn uống và triệu chứng bệnh như anh trai. Bé cũng được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn và được xuất viện chiều 26/9 sau 2 ngày chăm sóc.

Trường hợp thứ ba là bé gái tên T.H.P. (13 tuổi). Bệnh sử ghi nhận, khoảng 20h ngày 23/9 - sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì R. (cơ sở trên đường Nguyễn Văn Tăng) - trẻ xuất hiện tình trạng sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng, đừ, mệt.

Bệnh nhi nhập viện ngày 26/9 và đang được chăm sóc, với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn.

Phía Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết, các bệnh nhân trên xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thức ăn đường phố (bánh mì), với triệu chứng lâm sàng chung là sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng. Tác nhân nghi ngờ gây ra ngộ độc thực phẩm là vi sinh.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, nhiều cư dân sống tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình phản ánh nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại cơ sở tên R..

"Khi tới bệnh viện khám, bác sĩ nói nhiều người cũng nhập viện trong tình trạng giống vợ con tôi. Tôi nghi nguyên nhân xuất phát từ việc ăn bánh mì tại cửa tiệm nói trên. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã trình báo với chính quyền địa phương", anh Trần Đăng Anh Tuấn (SN 1998, ngụ phường Long Bình) chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ sự việc.