Các tỉnh phía Nam: Tận dụng "thời gian vàng" giãn cách xã hội để dập dịch

Dân trí Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, tình hình dịch tại Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang và Bến Tre sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vì thế, việc thực hiện Chỉ thị 16 là thời gian vàng, phải thực hiện nghiêm.

Chiều 27/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch với các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang và Bến Tre. Đây là ngày thứ 9 các tỉnh này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Số ca mắc tăng nhanh; giám sát chặt người về từ TPHCM và lái xe đường dài

Theo các tỉnh, trong thời gian qua số ca mắc Covid-19 đều tăng nhanh. Các chùm ca bệnh đa số có yếu tố dịch tễ liên quan đến người trở về từ TPHCM và lái xe đường dài.

Cụ thể, tại Sóc Trăng, từ ca nhiễm đầu tiên ngày 4/7, đến nay số trường hợp dương tính tăng nhanh, lên 144 ca. Có 1.190 trường hợp là F1 đang cách ly tập trung. Tỉnh lập hơn 1.000 tổ Covid-19 cộng đồng và hơn 100 chốt tại nhiều điểm trên địa bàn để đảm bảo thực hiện Chỉ thị 16 "ở trong chặt và ở ngoài cũng chặt".

Tại An Giang, trong 3 ngày gần đây (ngày 25-27/7), số ca mắc tăng mạnh với hơn 110 ca, chủ yếu là đối tượng F1 chuyển thành bệnh nhân. Hiện toàn tỉnh có 175 trường hợp dương tính, tỉnh đang đẩy mạnh truy vết, xét nghiệm nên dự kiến số ca bệnh sẽ gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ảnh: Đức Minh).

Tại Tiền Giang, từ ngày 5/6 đến nay, tỉnh có hơn 2.052 bệnh nhân, 231 ca được công bố khỏi bệnh, 32 ca tử vong. Hiện tất cả các địa phương trong tỉnh đều có ca mắc Covid-19. Trong những ngày gần đây số ca nhiễm tăng nhanh, thời gian đầu chỉ khoảng 30 ca/ngày thì nay có ngày tăng lên 200 ca.

Đại diện tỉnh nhận định tình hình diễn biến dịch của địa phương rất phức tạp, tới đây số ca mắc, tử vong tiếp tục tăng. Vì thế, tỉnh mong muốn Bộ Y tế chi viện thêm 10 bác sĩ chuyên ngành hồi sức.

Tại Bến Tre, từ ngày 3/7 đến nay đã ghi nhận 585 trường hợp dương tính.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 19/7, tại cuộc họp, đại diện 3 trên 4 tỉnh gồm Bến Tre, An Giang và Tiền Giang cho biết đã yêu cầu người dân không ra đường nếu không có lý do thực sự cần thiết từ 18h hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Riêng với An Giang, tỉnh đang xem xét có thể kéo dài Chỉ thị 16. Bến Tre đề xuất sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị 16 thì không dừng đột ngột mà giảm dần mức độ.

Nâng cao năng lực điều trị, cách ly, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng

Do số ca bệnh tăng nhanh và dự báo tình hình dịch sẽ còn diễn biến phức tạp nên các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và Tiền Giang đều cho biết đã lên kế hoạch thiết lập thêm bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng… Đồng thời thiết lập thêm khu vực điều trị cho bệnh nhân nặng. Hiện các tỉnh đều thực hiện "phân tầng" điều trị.

TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, chỉ trong thời gian ngắn số ca dương tính của 5 địa phương gia tăng nhanh. Do đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh truy vết, giám sát. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm việc giãn cách tránh tình trạng "bên ngoài chặt nhưng bên trong lỏng lẻo", bởi nếu không thực hiện nghiêm thì nguy cơ lây nhiễm gia tăng là hiện hữu.

Bên cạnh đó, cũng cần thường xuyên đánh giá nguy cơ của từng khu vực theo từng mức độ và phân loại để triển khai giải pháp chống dịch phù hợp. Đối với khu vực nguy cơ rất cao cần nhanh chóng tổ chức truy vết triệt để nhằm cách ly nguồn lây ra cộng đồng. Đồng thời cũng cần rà soát, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất về cách ly; tăng công suất xét nghiệm, trả kết quả nhanh hơn; tăng tốc triển khai tiêm vắc Covid-19.

Liên quan đến công tác cách ly, phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế nhấn mạnh phải xét nghiệm định kỳ hàng tuần ít nhất cho 50% công nhân trong các nhà máy của các khu công nghiệp.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh dự báo tình hình dịch của 4 tỉnh sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vì thế, các tỉnh không chủ quan, tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc, quyết liệt trong bối cảnh số ca mắc trong 9 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của các tỉnh vẫn tăng cao.

"Đây là thời gian vàng, phải thực hiện đồng bộ "chặt trong- chặt ngoài"", Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.

Về phòng chống dịch trong cộng đồng, Thứ trưởng đề nghị các tỉnh phải tăng cường năng lực xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện ca nhiễm để khoanh vùng, truy vết, phong tỏa. Tại các địa bàn phong tỏa, phải sàng lọc ít nhất một phần trăm dân số bằng các phương thức xét nghiệm.

Về cách ly, 4 tỉnh cần nâng cao năng lực cách ly với ít nhất 10.000 chỗ/tỉnh và xây dựng phương án cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn chi tiết Bộ Y tế đã ban hành. Về điều trị, mỗi tỉnh cần xây dựng ít nhất 5.000 giường điều trị, ít nhất 100 giường ICU. Trong đó, Trung tâm ICU phải đặt ở bệnh viện đa khoa tỉnh, kết nối với hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, đồng thời kết nối các bệnh viện dã chiến hay bệnh viện tuyến dưới.

