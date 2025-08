Người dân miền Bắc kiệt sức vì nắng nóng, bác sĩ gợi ý cách phòng tránh

Thời tiết miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng kinh hoàng khi mức nhiệt có thể lên tới 40 độ C, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và cuộc sống người dân.

Tại Hà Nội, mức nhiệt ngoài đường có thể lên tới hơn 50 độ C, đe dọa sức khỏe của nhiều người dân, đặc biệt là những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời.

Người dân Hà Nội trùm kín người khi di chuyển ngoài trời những ngày gần đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Cực hình mỗi mùa hè

Là một shipper công nghệ, Nguyễn Đức Vinh (24 tuổi) phải đối mặt với cái nóng khắc nghiệt hàng ngày do đặc thù công việc. Công việc giao hàng khiến anh phải liên tục phơi mình ngoài trời, di chuyển hết điểm này đến điểm khác, không có lấy một phút ngơi nghỉ.

Có những ngày, cơ thể anh như cạn kiệt, mệt mỏi rã rời, cổ họng khô khốc vì khát, thậm chí còn bị chuột rút do mất nước. Để cầm cự, Vinh phải tìm chỗ dừng chân tạm thời dưới các tán cây hay tấp vào siêu thị trú nắng, vừa để làm mát người, vừa uống trà đá hay mua nước điện giải bù khoáng.

“Mỗi lần chưa có đơn, tôi tạt vào vỉa hè nghỉ tạm, uống cốc nước cho tỉnh. Chỉ mong đợt nắng này sớm qua”, anh thở dài.

Vinh tranh thủ tấp vào lề nghỉ ngơi sau một cuốc xe dài dưới cái nắng thiêu đốt của Hà Nội (Ảnh: Hải Yến).

Không phải lao động ngoài trời liên tục như shipper, nhưng Lương Quang Vinh (21 tuổi, sinh viên) cũng đang hứng chịu cái nắng mùa hè theo cách riêng của mình.

Mỗi ngày, Vinh phải chạy xe máy khoảng 40 phút trên quãng đường gần 15km để đến trường. Cái nóng gay gắt khiến anh trải qua các dấu hiệu kiệt sức như mệt mỏi, khát nước dữ dội và khó tập trung.

“Sáng nay, mình mất hơn một tiếng rưỡi mới đến được trường do kẹt xe dưới trời nắng gắt. Đến trường, mình choáng váng, hoa mắt, không còn sức để học”, Vinh kể.

Tình trạng mệt mỏi, choáng váng lặp đi lặp lại khi phải di chuyển dưới trời nắng gắt khiến Vinh không chỉ kiệt sức về thể chất mà còn ảnh hưởng tinh thần. Càng tệ hơn, Vinh bắt đầu nhận thấy da tay mình xuất hiện nhiều đốm nâu, một dấu hiệu tăng sắc tố do nắng.

Không chỉ đau đầu, choáng váng, nam thanh niên còn gặp phải hiện tượng tăng sắc tố da khi liên tục di chuyển ngoài trời.

Dù đã trang bị đầy đủ kem chống nắng, áo dài tay, mũ chống UV, Vinh vẫn không thoát khỏi tác động kinh khủng của tia UV. Bàn tay cậu từng trắng trẻo, giờ hằn in những vết nám do nắng gay gắt.

Bàn tay Vinh lấm tấm đốm nâu do tiếp xúc với nắng nóng những ngày gần đây (Ảnh: BN).

Sau vài tháng hè bị bào mòn bởi những chuyến đi xa giữa trời nắng cháy da, cậu sinh viên quyết định chuyển nhà đến gần trường. Đó không chỉ là lựa chọn để tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn là cách Vinh bảo vệ sức khỏe khỏi sự bào mòn của thời tiết khắc nghiệt.

Những tình trạng sức khỏe dễ gặp ở thời tiết nắng nóng

Chia sẻ với Dân trí, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp, nắng nóng cực đoan, đặc biệt trong các đợt nhiệt độ lên tới 40 độ C hoặc cao hơn, đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến nhiệt, nổi bật là kiệt sức do nóng, sốc nhiệt (bao gồm say nắng) và đột quỵ do nắng nóng.

Kiệt sức do nóng (Heat Exhaustion) là tình trạng cơ thể mất nước và điện giải do nóng, gây mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đổ mồ hôi nhiều, da ẩm nhợt, chuột rút, thân nhiệt tăng nhẹ (38-40 độ C). Tình trạng này ít nguy hiểm, có thể hồi phục nếu làm mát và bù nước kịp thời, nhưng nếu không xử trí, có thể tiến triển thành sốc nhiệt.

Sốc nhiệt (Heatstroke/Sunstroke) là tình trạng thân nhiệt tăng cao (trên 40 độ C), hệ điều hòa thân nhiệt suy sụp, gây lú lẫn, co giật, hôn mê, da nóng khô (hoặc ẩm nếu gắng sức), không ra mồ hôi. Đây là trạng thái cấp cứu tối khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao nếu không hạ nhiệt ngay.

Đột quỵ do nắng nóng (Heat-related Stroke) làm máu cô đặc, rối loạn huyết áp, gây yếu/liệt nửa người, nói khó, đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức. Nạn nhân lúc này cần cấp cứu khẩn cấp do nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng nếu không điều trị kịp thời.

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến nhiệt như kiệt sức do nóng, sốc nhiệt, và đột quỵ do nắng nóng, bác sĩ Hoàng khuyến cáo mọi người cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả như sau.

Trước tiên, việc duy trì lượng nước trong cơ thể là yếu tố quan trọng. Mọi người nên ưu tiên uống nước lọc hoặc nước chứa điện giải để bù kịp thời lượng nước và khoáng chất mất đi, đồng thời hạn chế sử dụng rượu bia và đồ uống chứa caffeine vì có thể làm tăng nguy cơ mất nước.

Tiếp theo, cần tránh ra ngoài vào những giờ nắng gắt, đặc biệt từ 10h đến 16h, ưu tiên nghỉ ngơi ở những nơi mát mẻ, thông thoáng để giảm áp lực nhiệt lên cơ thể. Đặc biệt, tuyệt đối không để trẻ ở lại trong xe ô tô dù trong thời gian ngắn.

Về trang phục, mọi người nên chọn quần áo nhẹ, sáng màu, rộng rãi để hỗ trợ tản nhiệt, đồng thời sử dụng mũ rộng vành, kính râm hoặc ô để che chắn ánh nắng trực tiếp.

Bên cạnh đó, làm mát môi trường sống cũng là một biện pháp quan trọng. Mọi người có thể sử dụng điều hòa, quạt, mở cửa sổ khi thời tiết mát mẻ hoặc treo khăn ướt trong nhà để giảm nhiệt độ.

Ngoài ra, cần điều chỉnh cường độ hoạt động thể lực, tránh vận động nặng ngoài trời trong những ngày nắng nóng cực điểm.

Cuối cùng, việc tắm nước mát thường xuyên và bôi kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30 sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và hỗ trợ làm mát cơ thể.

Theo bác sĩ Hoàng, nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhóm người có nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ hay những người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc béo phì.

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến nắng nóng, đặc biệt là rối loạn ý thức, yếu liệt nửa người hoặc khó nói, nạn nhân cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức để được hỗ trợ y tế kịp thời.

Đồng thời, mỗi cá nhân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, bảo vệ sức khỏe trước các đợt nắng nóng kéo dài, nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.